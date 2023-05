“La decisión de una pausa no ha sido tomada hoy”, apuntó el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, tras anunciar la nueva alza de la tasa de interés a entre 5 y 5.25%, sin embargo, los especialistas reafirman sus expectativas de que pronto se detendrían los aumentos o incluso iniciaría una tendencia a la baja.

Al hablar con los periodistas al término de la reunión de política monetaria de la Fed, Powell expresó que “la gente habló de hacer una pausa, pero no tanto en esta reunión. Quiero decir que existe la sensación de que estamos mucho más cerca del final (del ciclo alcista actual) que del principio. Si sumas todo el endurecimiento que está ocurriendo a través de varios canales, sentimos que nos estamos acercando al final, o tal vez incluso ya estemos allí”.

El tono del comunicado y de las palabras de Powell ya son menos restrictivos, eliminando el compromiso de ajustes adicionales al alza. Aún así, el siguiente movimiento en junio, ya sea un alza o una pausa en el endurecimiento de la política monetaria estadounidense, dependerá de la evolución de la inflación e indicadores económicos, así como los efectos que se observen a causa de las altas tasas de interés.

“Lo más importante del anuncio es que antes decían que sería apropiado incrementos adicionales en la tasa de interés para lograr el regreso de la inflación al 2% promedio y ahora dicen que para determinar incrementos adicionales tomarán en cuenta el rezago en el que la política monetaria afecta a la economía y los eventos económicos y financieros. No dicen explícitamente que el ciclo alcista terminó, pero así lo percibió el mercado”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

INFLACIÓN SIGUE ALTA

Este miércoles, tuvo más peso la opción de realizar lo que podría ser un último movimiento al alza, de 25 puntos base (pb), para llevar la tasa a un nivel máximo de 5.25%. La decisión fue tomada con unanimidad.

Así, aunque la pausa en el ciclo alcista está en el horizonte, aún no está asegurada: existen señales de enfriamiento económico, la inflación aún sigue en niveles elevados y el mercado laboral también se observa robusto.

Con esto en el panorama, Powell ha sido enfático: no se tienen contemplados los recortes a la tasa de interés.

“En el Comité tenemos la opinión de que la inflación va a bajar, pero no tan rápido; tomará un poco de tiempo. Y si ese pronóstico es correcto en términos generales, no sería apropiado recortar las tasas. No bajaremos las tasas”, expresó Powell en la rueda de prensa.

Aunque reconoció que “la inflación se ha moderado un poco desde mediados del año pasado”, continúa siendo alta y se cree que “tiene un largo camino por recorrer” hasta el 2% deseado.