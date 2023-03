Para Seat, una de sus principales prioridades es ingresar al mercado de Estados Unidos y aprovechar el boom de la electrificación, para lo cual analiza qué tipo de vehículos ofrecer y, sobre todo, dónde producirlos, para lo cual México es una de sus grandes opciones.

No es la primera vez que la marca expresa su intención de fabricar en el país. La ventaja de su localización, así como su capacidad de producción y una sólida plataforma de proveedores, lo colocan como el sitio ideal y más redituable para ensamblar sus vehículos.

TE PUEDE INTERESAR: Autos eléctricos, costosos y poco prácticos aún en México

“Entonces habrá que tener un producto que podría funcionar en Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo también el tema de la fabricación de los coches si quieres generar dinero. Entonces hay que fabricar en la región y esto podría ser en México”, apuntó Wayne Griffiths, presidente de Seat.

Luego de presentar los resultados operativos de 2022, apuntó ante medios internacionales la intención de la marca española por llegar al mercado estadounidense gracias a la electrificación. “Creemos que hay un potencial ahí, mismo que están mirando otras nuevas marcas especialmente con la disrupción con el coche eléctrico. Si quieres tener éxito en Estados Unidos debes de tener coches que se vendan ahí, no los coches pequeños que estamos viendo en Europa”, expresó.

Este plan se sustenta, en palabras del directivo, en el éxito que la marca ha tenido en Australia, Colombia, Chile y principalmente, México, en donde superó las 4 mil unidades vendidas en 2022.

Para que este plan se convierta en una realidad profundizó en las condiciones que se tienen que dar. “Primero, si hay una afinidad con la marca Cupra entre los clientes en Estados Unidos, y creemos que podría ser, y si vemos la producción de Cupra en Europa, de que debe resultar espectacular el punto de venta y el desarrollo de la imagen de marca, da mucha expectativa también el hecho de si podría funcionar en Estados Unidos.

“Nuestro approach ahí sería como una marca 100% eléctrica, no iríamos con coches de combustible, sería un approach regional que no vemos que sea un coche para toda América sino para ciertas regiones y será una marca de nicho, no será generalista”, apuntó Griffiths.

Con información de medios