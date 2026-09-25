Corresponde a la autoridad federal revisar señalamientos sobre consulta en Yokohama: SETRA

Luego de los señalamientos que se han dado a raíz de la consulta que se llevó a cabo en la empresa Yokohama para votar por la representación sindical, la Secretaría del Trabajo de Coahuila dijo que son respetuosos de la libertad sindical y cualquier señalamiento sobre la consulta tendrá que ser revisado y resuelto por la autoridad federal.

De acuerdo a lo que publicaban medios nacionales, el Sindicato “Miguel Trujillo” de la Confederación de Trabajadores de México obtuvo 59 votos a favor, contra 29 que obtuvo la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM); sin embargo, ésta última denunciaba una serie de irregularidades durante el proceso, desde compra de votos, hasta amenazas contra los trabajadores.

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Consultada sobre ello, la secretaría del Trabajo, Nazira Zogbi Castro dijo que "Somos respetuosos de la libertad sindical y de la decisión de las y los trabajadores. Cualquier señalamiento sobre el desarrollo de la consulta deberá ser revisado y resuelto por la autoridad federal competente”.

En otra ocasión, Zogbi Castro había comentado que era el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el que tenía a su cargo ese proceso de elección del sindicato, mientras que al estado solo se le solicitó, como en cualquier otro proceso de votación, apoyo con seguridad pública para cuidar a los trabajadores y las trabajadoras.

MECANISMO ACTIVANO LABORAL DEL T-MEC

El viernes por la tarde, medios nacionales, dieron a conocer también que Estados Unidos activo el mecanismo laboral del T-MEC contra la planta de Yokohama, ante una posible denegación de derechos laborales, asimismo esto se da por una petición que realizó la Liga Sindical Obrera Mexicana y la red de Abogados Internacionales en Apoyo a los Trabajadores.

Cabe destacar que la planta de Yokohama se ubica en Derramadero, se especializa en neumáticos, la primera inversión que se anunció se dedicará a la producción de neumáticos para pasajeros y con su segunda planta anunciada este año serán para el sector minero e industrial.