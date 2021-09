Descarta BBVA ciberataque a sus servicios; asegura que fue error interno

“Reconocemos el error que tuvimos y que tuvo proporciones importantes. Se trató de un error interno nuestro, no tiene absolutamente nada que ver con ningún factor externo, lo que nosotros tuvimos fue una serie de adecuaciones previstas durante la madrugada en los sistemas de cómputo (...) e sto se debe a un error que no volveremos a tener”, aseguró el director de Comunicación del banco, Jorge Terrazas.

Terrazas indicó que aún no tienen datos del alcance que tuvo este incidente; no obstante, aseguró que no hay afectaciones en los datos e información de los clientes, además de que, desde la noche de ayer quedaron restablecidos y estables en su totalidad los servicios de BBVA en banca en línea, aplicaciones, sucursales y cajeros automáticos, además fueron abonados los recursos a todos aquellos comercios que hicieron cobros con tarjeta durante el día.

“Estamos verdaderamente apenados y comprometidos con los quienes hayan tenido alguna afectación y lamentamos enormemente por lo que sucedió el día de ayer, por las transacciones que no hayan podido realizar y es algo que tomamos con mucha seriedad, por lo que vamos a hacer todo lo posible por entender qué fue lo que pasó y lograr soluciones definitivas”, agregó.

Jorge Terrazas recordó que se acerca el 15 de septiembre, fecha que representa la segunda quincena del mes, así como el día de asueto para millones de personas por fiestas patrias, por lo que aseguró que el error de ayer no se volverá a repetir.

“Estamos a punto de entrar a una fecha de asueto, con esto, fines de semana largos y después entrar a un periodo de muy alta transaccionalidad para el final de este año, como sucede todos los años, y es justamente por lo que queremos prepararnos para que no haya ningún tipo de incidencias que puedan provocar cualquier tipo de incidencias”, dijo.