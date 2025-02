A pesar de la incertidumbre por Donald Trump, se mantienen inversiones en Derramadero

“ Ahorita cualquier proyecto que las empresas tengan en proyección, creo que ahorita no se van a anunciar hasta que haya claridad en esto, aún y cuando internamente se esté trabajando ”, dijo el Secretario.

A pesar de la incertidumbre por las amenazas de Donald Trump, en Derramadero se mantienen las inversiones: desde el año pasado algunas de las armadoras de esa zona están ampliando su capacidad y aunque hasta hoy no hay un anuncio oficial por ellas, los trabajos tampoco se detienen.

DAIMLER: RELOCALIZACIÓN DE CABINAS Y EXPANSIÓN DE PINTURA

Sobre las inversiones que realizan en la planta de tractocamiones, el director de Relaciones Gubernamentales de Daimler, Marco Rodríguez Huesca, señaló que más que una ampliación, es una modernización de la operación para hacerla más eficiente y que esto dé más espacio para los tiempos de salida de las unidades.

“Es una relocalización de las operaciones de cabinas y también una expansión en la parte de pintura, eso nos va a dar una posibilidad de eficientar los tiempos de producción de las unidades”, comentó sobre la planta que tienen en construcción.

Asimismo, indicó que quizás la primera etapa esté lista este año en operación y la segunda potencialmente en el siguiente año.

Durante su participación en el evento de la carretera Saltillo-Zacatecas, Rodríguez compartió que Daimler tiene una historia de 15 años en la región con más de 6 mil empleos y un crecimiento continuo, además resaltó que la planta de Saltillo es una de las más importantes a nivel global.

“Si no me equivoco y ojalá no diga un dato incorrecto, el día de hoy esa planta es la que más produce vehículos de carga en todo el mundo de nuestro grupo en Daimler”, añadió.

Rodríguez Huesca aclaró que Grupo Daimler tiene plantas con mayor capacidad en Europa, pero por diferentes circunstancias no están produciendo al límite, por ello está planta es la que produce más vehículos en el grupo.