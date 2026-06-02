Generará concurso nacional de DGETI derrama de 8 mdp: OCV Saltillo

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    Generará concurso nacional de DGETI derrama de 8 mdp: OCV Saltillo
    La inauguración estuvo a Cargo del Dr. Rolando de Rolando De Jesús López Saldaña, la Senadora Cecilia Guadiana Mandujano y Miembros del Gabinete Estatal y Municipal. FACEBOOK
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Y hasta una ocupación de mil 500 cuartos de hotel durante los cinco días de junio que durará este concurso, confirmó la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo

El Concurso Nacional de Prototipos y Emprendimiento de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) que se realiza en Saltillo del 1 al 5 de junio estará generando una derrama económica de ocho millones de pesos y una ocupación de hasta mil 500 cuartos de hotel.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, señaló que están participando entre mil 200 a mil 500 jóvenes de los DGETI de todo el país y se espera que generen durante estos días más de mil 500 cuartos noche durante la semana.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ip-destaca-posicion-de-saltillo-en-indicador-del-imco-ND21114449

“Son jóvenes que traen todo un plan ya armado, pero pueden estar generando una buena derrama económica de entre los 6 a 8 millones de pesos, vienen de todas partes de México. Es un evento nacional en el que participan más de 40 centros DGETI en Saltillo”, aseguró.

Ha sido buena la repuesta y hasta el viernes se tenía un estimado de más de 400 cuartos noche por cuatro o cinco noches, lo que representaría en los hoteles un impacto de mil 400 a mil 500 cuarto noche durante esos días.

Cabe destacar que el evento que se realiza en Saltillo es el vigésimo octavo (XXVIII) Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento DGETI 2026, cuyo objetivo es impulsar la creatividad y el talento de las juventudes de educación media superior tecnológica, siendo uno de los encuentros académicos más importantes para la comunidad estudiantil y docente del país.

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