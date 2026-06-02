Generará concurso nacional de DGETI derrama de 8 mdp: OCV Saltillo

El Concurso Nacional de Prototipos y Emprendimiento de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) que se realiza en Saltillo del 1 al 5 de junio estará generando una derrama económica de ocho millones de pesos y una ocupación de hasta mil 500 cuartos de hotel. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, señaló que están participando entre mil 200 a mil 500 jóvenes de los DGETI de todo el país y se espera que generen durante estos días más de mil 500 cuartos noche durante la semana.

“Son jóvenes que traen todo un plan ya armado, pero pueden estar generando una buena derrama económica de entre los 6 a 8 millones de pesos, vienen de todas partes de México. Es un evento nacional en el que participan más de 40 centros DGETI en Saltillo”, aseguró.

Ha sido buena la repuesta y hasta el viernes se tenía un estimado de más de 400 cuartos noche por cuatro o cinco noches, lo que representaría en los hoteles un impacto de mil 400 a mil 500 cuarto noche durante esos días. Cabe destacar que el evento que se realiza en Saltillo es el vigésimo octavo (XXVIII) Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento DGETI 2026, cuyo objetivo es impulsar la creatividad y el talento de las juventudes de educación media superior tecnológica, siendo uno de los encuentros académicos más importantes para la comunidad estudiantil y docente del país.