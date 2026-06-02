IP destaca posición de Saltillo en indicador del IMCO

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    IP destaca posición de Saltillo en indicador del IMCO
    Entre las ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo se posicionó en el cuarto lugar nacional con un nivel de competitividad alto. ESPECIAL.

Aunque reconocen que el tema del transporte público sigue uno de los retos de mejora de la ciudad

Luego de que el Índice de Competitividad Urbana del IMCO ubicara a Saltillo como la cuarta ciudad más competitiva entre las zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, el vicepresidente de Arca Continental, Luis Arizpe Jiménez, se mostró satisfecho al señalar que estar entre los primeros quiere decir mucho.

Agregó que estando en los primeros cinco lugares es bueno y añadió que ubicarse entre los primeros quiere decir mucho, por lo que hay que mantenerse.

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Sin embargo, sobre los retos que tiene todavía la ciudad, comentó que está el transporte público, aunque reconoció que ha mejorado mucho. También añadió que falta mucho por hacer porque no es posible que las personas utilicen más de dos horas en ir al trabajo y otras dos o más para el regreso.

“Mientras vayamos bajando también ese tiempo de traslado y de mejor transporte también se mejorará la productividad”, aseguró.

LO QUE DICE EL IMCO

El Índice de Competitividad Urbana 2026, entre las ciudades de más de un millón de habitantes ubicó en la primera, segunda y tercera posición a Querétaro, Guadalajara y Hermosillo, mientras que Saltillo se ubicó en el cuarto lugar.

Entre las ciudades de 250 mil a 500 mil habitantes, Monclova-Frontera se ubicó en el segundo lugar y en la de menos de 250 mil habitantes, Piedras Negras se ubicó en el segundo lugar y Sabinas en el quinto.

En el caso particular de Saltillo en Innovación y Economía se ubicó en el lugar 18, en Infraestructura 4, en Mercado de Trabajo en la posición 5, en Sociedad y Medio Ambiente en la posición 6, en Derecho posición 2, en Sistema Político y Gobierno 7.

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