Reporta GIS alza de 11 por ciento en ventas en 2T 2026

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    Reporta GIS alza de 11 por ciento en ventas en 2T 2026
    Pese al contexto de incertidumbre en el sector automotriz, GIS mantiene números positivos. Especial
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Pese a la desaceleración automotriz, la empresa saltillense registró cifras negras

Grupo Industrial Saltillo (GIS) reportó ventas por 278 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 11 por ciento, impulsado por un mayor volumen de fundición en Norteamérica, Europa y Asia, así como por el incremento de autopartes de mayor valor agregado en su portafolio.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa registró una Utilidad Antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIRDA) de 32 millones de dólares, en un entorno que calificó como volátil para la industria de la movilidad.

GIS destacó que los resultados obedecen a su estrategia de excelencia operativa, disciplina financiera y cercanía comercial con sus clientes, factores que le han permitido mantener el crecimiento pese a la desaceleración del mercado automotriz.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/grupo-industrial-saltillo-crece-en-ventas-y-fortalece-su-presencia-internacional-IC20225409

La compañía informó que Draxton, su división global de fundición de componentes de alta complejidad para la industria automotriz, captó durante la primera mitad del año nuevos programas equivalentes a 115 millones de dólares en ventas, cuyos lanzamientos se realizarán en los próximos 18 a 24 meses.

Además, el grupo fortaleció su posición financiera al reducir su nivel de apalancamiento neto de 2.3 a 2.2 veces respecto al año anterior, resultado atribuido a una mejor administración del capital de trabajo y a una ejecución disciplinada de sus inversiones.

El director general de GIS, Knut Bentin, afirmó que la empresa continuará fortaleciendo las capacidades de su personal para elevar su competitividad y rentabilidad, al tiempo que mantendrá un seguimiento cercano a la evolución del entorno comercial y arancelario en Norteamérica.

En tanto, Cinsa, la división de artículos para cocina y mesa, registró ventas por 21 millones de dólares, un crecimiento anual de 17 por ciento, impulsado por la incorporación de nuevos clientes y canales de comercialización.

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