Reporta GIS alza de 11 por ciento en ventas en 2T 2026

Grupo Industrial Saltillo (GIS) reportó ventas por 278 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 11 por ciento, impulsado por un mayor volumen de fundición en Norteamérica, Europa y Asia, así como por el incremento de autopartes de mayor valor agregado en su portafolio.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa registró una Utilidad Antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIRDA) de 32 millones de dólares, en un entorno que calificó como volátil para la industria de la movilidad.

GIS destacó que los resultados obedecen a su estrategia de excelencia operativa, disciplina financiera y cercanía comercial con sus clientes, factores que le han permitido mantener el crecimiento pese a la desaceleración del mercado automotriz.