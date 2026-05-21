Saltillo y Monterrey fortalecen alianza turística rumbo al Mundial; buscan mantener promoción conjunta a largo plazo

Los gobiernos municipales de Saltillo y Monterrey avanzaron en la consolidación de una estrategia conjunta de promoción turística y desarrollo económico con miras al próximo torneo internacional de fútbol que tendrá como sede a la capital de Nuevo León, aunque ambas administraciones dejaron claro que la intención es convertir esta colaboración en una alianza permanente que trascienda el evento deportivo. Como parte del seguimiento al convenio en materia de turismo firmado entre ambos municipios a inicios de este año, funcionarios de las dos ciudades, junto con representantes del sector turístico y tour operadores, sostuvieron mesas de trabajo en Saltillo para definir acciones de promoción, logística y coordinación que permitan aprovechar el flujo de visitantes nacionales e internacionales esperado durante las próximas semanas.

En representación del Gobierno Municipal de Saltillo participaron César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, y la directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez. Por parte de Monterrey asistieron la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz García; el director de Turismo, Arturo Cantú González; además del presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López Aguirre. Durante la reunión, César Iván Moreno Aguirre destacó que la cercanía geográfica y la conectividad entre ambas ciudades representan una oportunidad estratégica para impulsar el turismo regional y generar una mayor derrama económica en sectores como hotelería, gastronomía, comercio y servicios. “Esta coordinación entre Saltillo y Monterrey nos permitirá potenciar la promoción turística de ambas ciudades durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, pero además dejar una agenda de trabajo permanente que fortalezca la atracción de visitantes, la derrama económica y el posicionamiento de nuestra región”, expresó el funcionario municipal. Moreno Aguirre señaló que uno de los objetivos principales es que Saltillo pueda convertirse en una opción complementaria para los visitantes que arribarán a Monterrey durante el torneo, aprovechando la oferta cultural, gastronómica, histórica y natural que ofrece la capital coahuilense. Por su parte, la directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez, afirmó que la coordinación con Monterrey abre la posibilidad de construir rutas y productos turísticos conjuntos que permitan extender la estancia de los visitantes y diversificar las experiencias para quienes lleguen a la región noreste del país. “Saltillo y Monterrey son ciudades que se pueden complementar en muchos sentidos y uno de ellos es el turismo, por eso queremos fortalecer esta alianza y que se dé no solo durante el desarrollo de este torneo internacional, sino que se mantenga”, indicó.

PROMOCIÓN DE SALTILLO EN MONTERREY Como parte de las primeras acciones concretas derivadas de este acuerdo, el director de Turismo de Monterrey, Arturo Cantú González, informó que a partir del próximo lunes comenzarán a operar siete módulos informativos en distintos puntos estratégicos de la capital regiomontana para promocionar a Saltillo como destino turístico. Estos espacios estarán ubicados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la Central de Autobuses y diversas plazas públicas con alta afluencia de visitantes, donde se distribuirá información relacionada con atractivos turísticos, hospedaje, gastronomía y actividades recreativas de la capital coahuilense. Además, Saltillo contará con presencia dentro del Fan Fest que se desarrollará en Monterrey durante el torneo internacional, mediante un stand promocional que buscará captar turistas y ampliar la proyección de la ciudad ante visitantes nacionales y extranjeros. Enrique López Aguirre, presidente de la OCV Saltillo, destacó que el turismo proveniente de Monterrey y su zona metropolitana representa actualmente uno de los principales motores para la ocupación hotelera de la capital coahuilense. Detalló que, en temporadas ordinarias, entre el 60 y el 70 por ciento de la ocupación hotelera en Saltillo corresponde precisamente a visitantes procedentes del área metropolitana de Monterrey, lo que refleja la estrecha relación económica y turística entre ambas ciudades. TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNOS Y EMPRESARIOS La secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz García, reconoció la disposición del Gobierno Municipal de Saltillo para impulsar proyectos coordinados y aseguró que esta estrategia traerá beneficios compartidos para ambas localidades. Las mesas de trabajo continuaron en las instalaciones del Museo del Desierto, donde participaron directamente tour operadores, representantes del sector turístico y distintas áreas de ambos gobiernos municipales para definir rutas de colaboración, paquetes turísticos y estrategias de atención a visitantes.

Entre los temas abordados se encuentran acciones de promoción digital, movilidad regional, fortalecimiento de experiencias turísticas, integración de recorridos y coordinación entre prestadores de servicios para responder al incremento esperado de visitantes durante el torneo internacional. Con esta alianza, Saltillo y Monterrey buscan posicionarse como un corredor turístico regional capaz de aprovechar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, al tiempo que fortalecen una agenda de colaboración económica y turística a largo plazo.

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