Saltillo: reportan paros técnicos y jornadas reducidas ante disminución de ventas de vehículos en EU

Paros técnicos y jornadas reducidas forman parte de las estrategias que han implementado algunas empresas ante la disminución de ventas de vehículos que se presenta en Estados Unidos y que impacta en la producción de las armadoras y en los proveedores, señaló Isidoro Garçía Reyes.

El presidente de Canirac Saltillo señaló que los paros técnicos se empezaron a presentar después del 16 de septiembre, en algunos casos fue de una semana y en otros de dos semanas, sin embargo, añadió que también hay empresas que están aplicando la jornada reducida, es decir, trabajan de lunes a jueves.

TE PUEDE INTERESAR: Se consolida Coahuila como líder en producción de vehículos y autopartes

En el caso de estas últimas indicó que hay empresas que dijeron que esto último era solo por un mes, pero ya llevan dos meses con jornadas reducidas, ese día que no se trabajaba se tomaba a cuenta de vacaciones, sin embargo, para quienes ya no cuentan con saldo de vacaciones, ese día que no se trabaja se le paga a un 50 por ciento.

El también CEO de Grupo Rosei indicó que la disminución de ventas que se presentó durante el primer semestre fue lo que originó esto, aunque durante los primeros seis meses del año se estuvieron administrando las empresas, ya durante el arranque del segundo semestre y sumándole temas como los políticos y las reformas, generó la necesidad de aplicar paros técnicos y jornadas reducidas.