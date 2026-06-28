Economía digital en México sigue rezagada, experto explica causas

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    Economía digital en México sigue rezagada, experto explica causas
    El gobierno federal promueve la economía digital debido a que facilita la recaudación fiscal y permite un mayor control sobre actividades ilícitas, pero la adopción de estas herramientas sigue siendo limitada. ESPECIAL.

Pese a los esfuerzos para impulsar la digitalización de pagos, en la población persiste la desinformación y la desconfianza

CDMX.- Aunque la economía digital avanza en el mundo con procesos como la tokenización y los pagos digitales, México permanece rezagado: ocho de cada 10 transacciones comerciales todavía se realizan en efectivo, debido a la alta informalidad, la desconfianza hacia la banca y la falta de familiaridad con las herramientas digitales, advirtió César Francisco Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas.

El especialista explicó que, mientras en México 80% de las operaciones comerciales se efectúan con efectivo, en Brasil la proporción es de cuatro de cada 10 y en Estados Unidos de tres de cada 10.

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Duarte Rivera señaló que la tokenización, un proceso que convierte bienes o dinero en representaciones digitales llamadas “tokens”, representa el siguiente paso en la evolución financiera, pero el país aún está lejos de adoptarlo de manera generalizada.

Consideró que uno de los principales obstáculos es la elevada informalidad económica, que favorece el uso del efectivo y dificulta la generación de información necesaria para operar sistemas digitales más avanzados.

“Muchas personas desconfían de los bancos y de las tarjetas; no les entienden o no quieren entenderles. Hay razones económicas, pero también históricas, sociales y culturales”, expuso.

Recordó que el Banco de México (Banxico) ha impulsado tecnologías como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la plataforma Cobro Digital (CoDi), diseñadas para facilitar transferencias y pagos electrónicos instantáneos.

Respecto a las preocupaciones sobre privacidad, reconoció que existe temor de que la digitalización financiera pueda convertirse en una herramienta de vigilancia, aunque precisó que quienes utilizan cuentas bancarias ya generan registros vinculados a su actividad financiera y existen leyes para proteger los datos personales.

El investigador consideró indispensable fortalecer la regulación de estos sistemas por parte del Banxico antes de avanzar hacia esquemas más complejos como la tokenización, además de actualizar el marco legal y preparar a las instituciones responsables de supervisarlos.

Estimó que en los próximos años podría disminuir la dependencia del efectivo, aunque descartó que desaparezca por completo.

“No veo un mundo donde el dinero en efectivo desaparezca; puede perder relevancia, pero los billetes y monedas seguirán existiendo”, indicó.

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