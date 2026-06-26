Trump afirma que Irán violó el acuerdo de alto al fuego con un ataque con drones ‘insensato’ en el estrecho de Ormuz

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    Trump afirma que Irán violó el acuerdo de alto al fuego con un ataque con drones ‘insensato’ en el estrecho de Ormuz
    “El presidente Trump ha dejado claro que Irán no puede sabotear la libre circulación del tráfico marítimo en el estrecho”, declaró la Casa Blanca. AP

El ataque amenazó un frágil alto el fuego y entorpeció los esfuerzos por reactivar el paso seguro por el estrecho de Ormuz

Donald Trump reconoció el ataque con drones perpetrado por Teherán contra un barco en el estrecho de Ormuz el día anterior, calificándolo de “violación insensata” del acuerdo de alto el fuego alcanzado en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

«La República Islámica de Irán disparó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que atravesaban el estrecho de Ormuz», publicó el presidente en Truth Social. «Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. Si bien sufrió daños, el barco pudo continuar su viaje».

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-policia-de-montenegro-y-el-fbi-arrestan-a-un-irani-buscado-por-eu-por-hackeo-NE21706865

“Derribamos otros tres drones. Obviamente, esto es una violación imprudente de nuestro acuerdo de alto el fuego”, añadió.

La Casa Blanca no condenó a Irán de inmediato, limitándose a decir: “Estamos al tanto de estos informes y los estamos investigando”.

El ataque amenazó un frágil alto el fuego y entorpeció los esfuerzos por reactivar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

“El presidente Trump ha dejado claro que Irán no puede sabotear la libre circulación del tráfico marítimo en el estrecho”, declaró la Casa Blanca.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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