Economista observa inviable el Plan México en relación a proveeduría local

El Plan México no es viable toda vez que no dimensiona realmente a situación de las importaciones que necesitan las grandes empresas en México, además de que la cadena de suministro y logística no da para que el país sea proveedor en todas las ramas, señaló Marcelo Lara.

El ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) Coahuila Sureste dijo que a raíz del tema de los aranceles y el conflicto comercial que hay con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Plan México, ha planteado la necesidad de fortalecer el mercado interno y que con ello, la proveeduría local atienda a las grandes empresas.

Sin embargo, agregó que lo ve complicado debido a que no se ha dimensionado el tema de las importaciones y segundo, que la cadena de suministro no da para que ser proveedor en todas las ramas que necesita el país.

Aunque se busca que localmente las empresas sean proveedoras de otras, agregó que no será tan sencillo porque también los socios comerciales no dejarían que se expanda la proveeduría local como se busca con el plan.

“Es muy sano que se apoye y que se impulsa la proveeduría local y el mercado interno, es sano para un país, pero será sano en la medida que crezcan proporcionalmente las necesidades que tienen los servicios, los sectores y que te dejen los importantes”, aseguró.

Ante ello, Marcelo Lara señaló que si bien en el Plan México se incluye el tema del fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, todavía falta mucho en ese camino para lograr que la proveeduría local llegue a sustituir en un porcentaje significativo las importaciones que tiene el país.