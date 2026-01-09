El empleo formal en México subió 1.3%; se crearon 278 mil 697 puestos en 2025

CDMX.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en el año 2025 se agregaron 278 mil 697 empleos en México, cifra superior a la de 2024, cuando se incorporaron 213 mil 993 plazas.

Con esta creación de puestos, el empleo formal en México subió el 1.3% en 2025 y totalizó más de 22 millones 517 mil 76 de plazas.

No obstante, indicó que la cifra fue menor a años previos debido a la incertidumbre en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Del total de empleos adicionales, 208 mil 691 correspondieron a plazas permanentes y 70 mil 6 a empleos eventuales.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, indicó que durante el año se observó cómo la incertidumbre asociada a factores comerciales afectó la generación de empleo.

De acuerdo a lo que expuso cada año se requieren entre un millón y un millón 200 mil empleos formales para absorber a la población que se incorpora al mercado laboral.

Por sectores, el transporte lideró la creación de empleo con un crecimiento anual de 13.7 por ciento, seguido del comercio y la industria eléctrica, con aumentos de 3.1 por ciento y 2.1 por ciento, respectivamente.

En contraste, la industria extractiva fue la que más empleos perdió, con una contracción de 4.5 por ciento anual.

Por entidades federativas, Tlaxcala, el Estado de México y Ciudad de México registraron el mayor dinamismo del mercado laboral formal, con crecimientos de 8.0 por ciento, 6.9 por ciento y 5.6 por ciento, respectivamente.

En sentido opuesto, Campeche y Tabasco fueron los estados con mayor pérdida de empleo, con tasas anuales de -8.3 por ciento y -3.8 por ciento, debido a la elevada base de comparación de un año antes, cuando el Gobierno federal impulsó obras de infraestructura en la región.

La caída del empleo del último mes del año obedece a factores estacionales, debido a que las empresas de comercio, servicios y de construcción, ajustan sus plantillas y dan de baja a un gran número de trabajadores.