México
/ 8 enero 2026
    Esperan aumento del 7% en las tarifas de vuelos en Monterrey
    La propuesta de elevar la TUA fue presentada en diciembre pasado por el concesionario Grupo Aeroportuario Centro Norte.
Reforma
por Reforma

De acuerdo con las fuentes, el incremento aplicaría entre febrero y marzo próximos, y solo esperan que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Pese a que es un caos por dentro y por fuera, el Aeropuerto Internacional de Monterrey perfila elevar en un 7% a partir de este año la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Fuentes federales señalaron que la propuesta de elevar la TUA fue presentada en diciembre pasado por el concesionario Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), el cual opera la terminal regia, dentro del Programa Maestro de Desarrollo 2026-2030, que ya fue avalado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De acuerdo con las fuentes, el incremento aplicaría entre febrero y marzo próximos, y solo esperan que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Actualmente, la TUA en el aeropuerto regio para vuelos nacionales ronda los 698 pesos, mientras que para vuelos internacionales asciende a mil 252 pesos.

El lunes pasado, EL NORTE publicó que OMA realiza remodelaciones que han dejado muchas zonas fuera de servicio en la Terminal A, y viajeros reclaman que, pese a lo caro de la TUA, hay fallas y carencias hasta en servicios básicos.

