El Mundial de Fútbol dispara precios de los hoteles en México con hasta el 300%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 20 enero 2026
    El Mundial de Fútbol dispara precios de los hoteles en México con hasta el 300%
    Se espera gran movimiento turístico extranjero en las tres sedes del país, sobre todo en la capital mexicana, que tiene una mayor conectividad con países de Europa o Asia. FOTO: ESPECIAL.

Consultores piden no incrementar sin criterio los precios pues se podría perjudicar a los negocios hoteleros y favorecer a otros modelos de hospedaje

CDMX.- A menos de cinco meses para su inicio, la fiebre por el Mundial de Fútbol ha generado el aumento de precios generalizada en el sector hotelero de México con incrementos de hasta el 300%.

De acuerdo a lo que se informó los precios de las reservas para los días de partidos han subido hasta un 300% en comparación con este mes de enero, afirmó Rafael González, ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles entre 2014 y2018.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón fue el municipio que más perdió empleos en Coahuila en 2025

Lo anterior, pese a que el país solo vaya a acoger trece del total de los 104 encuentros previstos, mientras el resto tendrán lugar en Estados Unidos y Canadá.

Cabe resaltar que el aumento no es igual en las tres sedes del país Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero la tendencia general es la de un crecimiento de tarifas de más del 120%, cifra que se preé que podría incrementar más durante los días de partidos.

Explicó que es la “oferta y la demanda” la que provoca esa subida de precios en las reservas, al mismo tiempo que remarcó que el país tiene uno de los sectores hoteleros “más baratos” en comparación con sus competidores.

Sin embargo, destacó que variará mucho según la zona en la que se encuentre el hotel, ya que hay ubicaciones “muy prestigiadas” en Ciudad de México como el barrio de Condesa o el Centro Histórico en el que el precio pueda subir “más del 300%”.

Por otra parte, Miguel Ángel Arellano, director de Armco Arellano Management Consultores, apuntó que es “lógico” que haya subidas ante el aumento de la demanda, sin embargo, reclamó que éstas deberían ser “lógicas” y acordes a la calidad del servicio que se ofrece.

“Estos aumentos tan grandes no son ni siquiera atractivo para el turista”, dijo.

Por lo anterior recomendó a los responsables del sector a que no suban “indiscriminadamente” los precios.

Temas


Dinero
Economía
hoteles

Localizaciones


México

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado