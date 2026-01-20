El Mundial de Fútbol dispara precios de los hoteles en México con hasta el 300%

CDMX.- A menos de cinco meses para su inicio, la fiebre por el Mundial de Fútbol ha generado el aumento de precios generalizada en el sector hotelero de México con incrementos de hasta el 300%.

De acuerdo a lo que se informó los precios de las reservas para los días de partidos han subido hasta un 300% en comparación con este mes de enero, afirmó Rafael González, ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles entre 2014 y2018.

Lo anterior, pese a que el país solo vaya a acoger trece del total de los 104 encuentros previstos, mientras el resto tendrán lugar en Estados Unidos y Canadá.

Cabe resaltar que el aumento no es igual en las tres sedes del país Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero la tendencia general es la de un crecimiento de tarifas de más del 120%, cifra que se preé que podría incrementar más durante los días de partidos.

Explicó que es la “oferta y la demanda” la que provoca esa subida de precios en las reservas, al mismo tiempo que remarcó que el país tiene uno de los sectores hoteleros “más baratos” en comparación con sus competidores.

Sin embargo, destacó que variará mucho según la zona en la que se encuentre el hotel, ya que hay ubicaciones “muy prestigiadas” en Ciudad de México como el barrio de Condesa o el Centro Histórico en el que el precio pueda subir “más del 300%”.

Por otra parte, Miguel Ángel Arellano, director de Armco Arellano Management Consultores, apuntó que es “lógico” que haya subidas ante el aumento de la demanda, sin embargo, reclamó que éstas deberían ser “lógicas” y acordes a la calidad del servicio que se ofrece.

“Estos aumentos tan grandes no son ni siquiera atractivo para el turista”, dijo.

Por lo anterior recomendó a los responsables del sector a que no suban “indiscriminadamente” los precios.