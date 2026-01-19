Torreón fue el municipio que más perdió empleos en Coahuila en 2025

Entre los municipios de Coahuila, en el mes de diciembre, Torreón fue el que presentó la mayor caída del empleo en su comparativo anual, mientras que Matamoros fue el que más creció en ese periodo.

De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila se cerró en diciembre 2025 con 840,104 empleos y comparado a los 862,791 de diciembre 2024, representó una disminución de 22,687 empleos en la entidad; mientras que comparando los números de diciembre 2025 contra noviembre 2025 con 857,939, la caída en el empleo fue de 17,735 empleos.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países

En el caso de los municipios, de los 10 que presentaron la mayor caída del empleo, Torreón lideró la lista, esto al cerrar diciembre 2025 con 225,170 empleos contra 232,179 de diciembre 2024, lo que significó una disminución de menos 7,009 empleos.

En cuanto al resto de los municipios Ramos Arizpe se cerró con 113,833 empleos en diciembre 2025 vs 118,301 en diciembre 2024 (-4,468 empleos), Arteaga 16,878 empleos dic25 vs 19,450 dic24 (-2,572 empleos), Piedras Negras 46,603 empleos dic25 vs 49,062 dic24 (-2,459), San Pedro 8,897empleos dic 25 vs 11,060 (-2,163 empleos), Acuña 47,308 empleos dic25 vs 49,007 dic24 (-1,699), Castaños 8,056 empleos dic25 vs 9,226 dic24 (-1,170 empleos), Monclova 53,373 empleos dic25 vs 54,527 (-1,054 empleos) y Sabinas con 20,517 empleos a diciembre 2025 vs 21,660 a diciembre 2024 (-1,143 empleos).

Contrario a ellos, los 10 municipios donde creció el empleo en diciembre 2025 fueron Matamoros con 12,875 a diciembre 2025 vs 11,263 a diciembre 2024 (+1,612 empleos), Parras 6,282 dic25 vs 5,112 dic24 (+1,170 empleos), Saltillo 213,626 dic25 vs 213,387 dic 24 (+239 empleos), General Cepeda 1,236 dic25 vs 1,142 dic24 (+94 empleos), Francisco I. Madero 8,814 empleos dic25 vs 8,769 dic24 (+45 empleos), Viesca 1,738 empleos dic25 vs 1,710 dic24 (+28 empleos), San Buenaventura 1,508 empleos dic25 vs 1,491 dic24 (+17 empleos), Villa Unión 171 empleos dic25 vs 164 dic24 (+7 empleos), Juárez 39 empleos dic 25 vs 36 dic24 (+3 empleos) y Abasolo 5 empleos dic25 vs 4 empleos dic24 (+1empleo).