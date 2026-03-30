El oro amplía su rebote y alcanza los 4 mil 500 dólares por onza en medio de la guerra

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Dinero
/ 30 marzo 2026
    El oro amplía su rebote y alcanza los 4 mil 500 dólares por onza en medio de la guerra
    Los riesgos geopolíticos se mantienen elevados, lo que respalda la demanda de activos refugio, aunque l mercado sigue sopesando este apoyo frente a una perspectiva de tipos de interés más restrictiva en EU. ESPECIAL.

La escalada militar en Oriente Medio y el alza del petróleo refuerzan temores de inflación y presionan las expectativas sobre tasas de interés

El oro volvió a subir y recuperó terreno sobre 4 mil 500 dólares por onza en medio de la quinta semana de guerra con Irán, ampliando su rebote a medida que los inversores aprovecharon las caídas recientes para recomponer posiciones, después de que el metal tocara mínimos de varios meses la semana pasada.

De acuerdo a un análisis de mercado el director Regional de Infinox, de Thadeu Dos Santos, los elevados precios del petróleo continúan reforzando las presiones inflacionarias y manteniendo respaldados tanto las rentabilidades de los bonos del Tesoro como el dólar, a medida que se desvanecen las expectativas de recortes de tipos.

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Indicó que este entorno de tipos más altos suele ejercer presión sobre los activos sin rendimiento, como el oro, limitando el potencial de un avance sostenido pese al rebote a corto plazo.

Añadió que los flujos relacionados con los bancos centrales también han cobrado protagonismo recientemente después de que el banco central de Turquía informara de una fuerte caída en sus reservas de oro al intervenir para sostener la lira en un entorno de elevada volatilidad.

“Señales más amplias de ventas de reservas podrían añadir presión, mientras que una acumulación continuada por parte de otros bancos centrales seguiría siendo un factor de apoyo a medio plazo”, dijo.

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Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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