México reporta déficit comercial pero crecen exportaciones 15% e importaciones 20% en febrero

En términos agregados (enero-febrero de 2026) se reportaron incrementos de 12.2% para las exportaciones totales (104.8 mdd) y de 15.2% (111.8 mdd) para las importaciones totales con respecto a los mismos meses de 2025, reportó Inegi con base a su programa Balanza Comercial de Mercancías de México.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la balanza comercial de México registró un déficit comercial de 462.8 millones de dólares (mdd) en febrero de 2026, aunque las exportaciones totales aumentaron anualmente 15.8% y las importaciones 20.8%, alcanzando los 56 mil 851 millones de dólares y 57 mil 313 mdd, respectivamente.

Las exportaciones que hace México al resto del mundo tuvieron una participación de 16.69% del total en febrero pasado, reduciéndose a su vez en un punto porcentual con respecto a enero de 2026.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ CAEN

A pesar de que las exportaciones de manufactureras incrementaron 17.1% en febrero con respecto al mismo mes de 2025, representando 51 mil 775 mdd, la venta al exterior del sector automotriz decrecieron 3.4% en el periodo citado.

Este sería el segundo mes que las exportaciones del sector automotriz reporta una variación negativa con respecto a 2025, ya que en enero pasado las manufacturas automotrices reportaron una disminución 9% con respecto al mismo periodo del 2025.

Esto también es observable en las exportaciones de autopartes hacia el mercado de Estados Unidos puesto que en el pasado enero se reportó una variación de -16.7 y de -8.7% en febrero de 2026, obteniendo una tasa acumulada de -12.3%.

ESTADOS UNIDOS CONCENTRA MÁS DE DOS TERCERAS PARTES DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO

Estados Unidos representó el 83.31% de todas las exportaciones que realiza el mercado mexicano hacia el exterior en febrero de 2026, aumentando un punto porcentual con respecto a la participación porcentual del mercado estadounidense en enero de este año.

Las exportaciones que hace México al resto del mundo tuvieron una participación de 16.69% del total en febrero pasado, reduciéndose a su vez en un punto porcentual con respecto a enero de 2026.