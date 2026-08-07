El paro en EU baja en julio una décima al 4.1% pese a la pérdida de 23 mil empleos

WASHINGTON.- La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima hasta el 4.1% en julio, cuando se recortaron 23 mil puestos de trabajo, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el séptimo mes del año se registraron disminuciones en el sector educativo de los gobiernos locales y en el comercio minorista, indica el BLS, que a su vez registra una tendencia al alza en la salud.

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Las cifras de aumento en mayo y junio fueron revisadas a la baja, y pasaron de 129 mil a 63 mil y 57 mil a 20 mil, respectivamente, con una reducción conjunta de 103 mil puestos con respecto a los informes iniciales.

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, no comentó sobre las cifras débiles de empleo de julio, para en su lugar concentrarse en los aspectos positivos.

“El empleo en el sector manufacturero y en la construcción de fábricas volvió a crecer en julio, aun cuando las plantillas del sector público siguieron reduciéndose considerablemente. Las solicitudes de subsidio por desempleo se sitúan en mínimos históricos”, dijo Desai.

En total, el número de desempleados en julio se situó en unos 6.9 millones, una caída con respecto a los 7.1 millones del mes anterior.

Los adolescentes (12.1%) y los afroestadounidenses (6.3%) se mantienen entre los grupos más afectados, aunque ambos reflejaron caídas en comparación con los registros anteriores.

La tasa de desocupación también disminuyó entre los hispanos (4.6%), pero aumentó ligeramente entre los asiáticos (4%), mientras que entre las mujeres adultas se mantuvo en el 3.7%. Para los hombres adultos la cifra fue de 3.9%.

En julio, el empleo en el sector educativo de los gobiernos locales disminuyó en 50 mil puestos, tras haber mostrado escasa variación durante los 12 meses anteriores.

El comercio minorista perdió 19 mil empleos, influenciado sobre todo por descensos en las plazas de trabajo en los clubes de almacén, hipermercados y otros minoristas de mercancías generales (-21 mil), así como en las estaciones de servicio y distribuidores de combustible (-5 mil).

Por otro lado, los minoristas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales, libros y otros productos diversos registraron una ganancia de 10.000 puestos.

El grupo de actividades financieras continuó su tendencia a la baja en julio (-14 mil), con pérdidas en la mediación crediticia y actividades afines (-9 mil) y en las compañías de seguros y áreas relacionadas (-7 mil). Este sector ha disminuido en 121.000 puestos desde su pico de mayo de 2025, según el BLS.

En contraste, el sector de la salud mantuvo su tendencia al alza, con 22 mil nuevas plazas, aunque a un ritmo más lento que el aumento mensual promedio registrado en los 12 meses anteriores (36 mil). Los servicios de atención médica ambulatoria continuaron en aumento (18 mil).

En el séptimo mes de 2026, los números de empleo apenas mostraron cambios en sectores clave como la minería, canteras y extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura y el comercio mayorista.

Tampoco variaron significativamente en las áreas del transporte y almacenamiento, la información, los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social, el ocio y hostelería y otros servicios.

La Fed ha mantenido estables los tipos de interés en el rango del 3.5 y el 3.75% en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.