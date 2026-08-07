Inflación en julio registra su mejor nivel desde diciembre de 2020

El resultado representa una desaceleración respecto al 3.51% registrado en julio de 2025 y confirma una trayectoria descendente de la inflación general. En junio de este año, la tasa anual se había ubicado en 3.37%.

La inflación en México dio un respiro durante julio, al registrar un incremento mensual de apenas 0.03% , con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.12% , de acuerdo con los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el programa “Así las cosas”, conducido por Gabriela Warkentin, el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, destacó el buen comportamiento del indicador y señaló que el resultado estaba dentro de lo que se anticipaba.

“Como se anticipaba, salió bien”, señaló Quintana al referirse al dato de inflación de julio.

El periodista destacó particularmente el comportamiento mensual, que con un avance de apenas 0.03% constituye una señal favorable sobre la evolución de los precios. Quintana también subrayó que se trata de uno de los registros mensuales más bajos observados en aproximadamente cinco años.

La inflación se acerca al objetivo de Banco de México

Con el resultado de julio, la inflación general anual se coloca muy cerca del 3%, que constituye el punto central del objetivo permanente del Banco de México, con un intervalo de variabilidad de un punto porcentual.

La lectura de julio resulta especialmente relevante porque muestra que, después de las presiones inflacionarias registradas durante algunos meses, los precios al consumidor están retomando una trayectoria de moderación.

Sin embargo, el dato general requiere ser analizado con cuidado. Aunque la inflación no subyacente —que incluye componentes más volátiles como productos agropecuarios y energéticos— mostró un comportamiento favorable, los precios de los servicios continúan presentando una mayor resistencia a la baja.

La inflación subyacente sigue siendo el principal reto

El índice de precios subyacente, considerado una referencia importante para medir las presiones inflacionarias de mediano plazo, aumentó 0.23% mensual y registró una tasa anual de 3.95%.

La diferencia entre la inflación general y la subyacente resulta significativa: mientras el indicador general ya se encuentra prácticamente en el nivel de 3%, la subyacente todavía se mantiene por encima de ese objetivo.

Dentro de este componente, los precios de las mercancías aumentaron 3.52% anual, mientras que los servicios registraron un incremento de 4.36%.

Este último rubro continúa siendo uno de los principales focos de atención para las autoridades monetarias, debido a que sus precios suelen presentar una mayor persistencia y responden con más lentitud a la disminución de las presiones inflacionarias.

Restaurantes, servicios médicos y turismo mantienen presiones

Entre los componentes que continúan mostrando incrementos importantes se encuentra el rubro denominado “otros servicios”, que incluye establecimientos como restaurantes y taquerías, además de servicios médicos y turísticos, entre otros.

Este segmento registró un aumento anual de 4.85%, una tasa considerablemente superior a la inflación general.

Los precios de alimentos procesados, bebidas y tabaco también presentaron un incremento anual de 4.85%, mientras que las colegiaturas aumentaron 5.93%.

Estos datos muestran que la desaceleración de la inflación no significa que todos los productos y servicios estén bajando de precio. Por el contrario, algunos sectores de la economía continúan registrando incrementos superiores al promedio nacional.

La inflación no subyacente cae

En contraste, el índice de precios no subyacente presentó una dinámica mucho más favorable. En términos mensuales registró una contracción de 0.67%, mientras que su variación anual fue de apenas 0.29%.

Este comportamiento ayudó de manera importante a mantener contenida la inflación general durante julio.

La diferencia entre ambos componentes explica buena parte del panorama actual: mientras los precios más volátiles han contribuido a reducir la inflación general, los servicios continúan mostrando cierta resistencia.

Un dato favorable, pero con señales que requieren atención

El resultado de julio representa una noticia favorable para la economía mexicana, particularmente porque la inflación anual se encuentra cada vez más cerca del objetivo de Banco de México.

La lectura también puede ser relevante para la política monetaria, ya que una inflación general más baja abre espacio para que las condiciones financieras continúen normalizándose, aunque la persistencia de la inflación de servicios podría limitar la velocidad de cualquier ajuste.

En este contexto, la lectura de Enrique Quintana apunta a que el resultado de julio era, en términos generales, el esperado y positivo. No obstante, detrás del dato general existen comportamientos diferenciados: los precios más volátiles están ayudando a contener la inflación, mientras que servicios, alimentos procesados, restaurantes, turismo y educación todavía mantienen aumentos superiores al promedio.

Así, el 3.12% anual de julio representa un avance importante en la lucha contra la inflación, pero el comportamiento de la inflación subyacente —particularmente de los servicios— será determinante para saber si esta desaceleración puede mantenerse durante los próximos meses.