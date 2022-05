Eleva la falta de mano de obra migrante en EU los precios de productos, viviendas y servicios

“No creo que los aumentos de salarios sean algo malo para los pobres y pienso que matemáticamente es imposible reducir la inflación con límites a los salarios más bajos”, dijo Camarota a The Associated Press.

Steve Camarota, investigador del Center for Immigration Studies, partidario de reducir la inmigración, cree que durante la presidencia de Joe Biden habrá un fuerte aumento de la inmigración no autorizada que compensará la escasez que aún persiste después de la pandemia. Sostiene además que los aumentos de salarios en sectores de bajos ingresos como la agricultura contribuyen poco a la inflación.

La inmigración está regresando rápidamente a sus niveles prepandemia, de acuerdo con los investigadores, pero Estados Unidos necesitaría una fuerte aceleración para compensar el déficit. Dado el marcado declive de natalidad registrado en las últimas dos décadas, algunos economistas pronostican que la fuerza laboral potencial empezará a disminuir para 2025.

Mientras tanto, el sistema político muestra poca voluntad de aumentar la inmigración. Los demócratas, que controlan la Casa Blanca y el Congreso y en años recientes han sido el partido más proinmigrante, no han presentado proyectos de ley importantes que permitan un mayor ingreso de nuevos residentes al país. Una encuesta Gallup reciente revela que los temores por la inmigración no autorizada son los más altos en dos décadas. Ante la inminencia de las elecciones legislativas de noviembre, que serán difíciles para los demócratas, el partido del presidente Biden está dividido sobre el intento de Washington de poner fin a las restricciones por pandemia al proceso de solicitud de asilo.

“En algún momento o decidimos hacernos más viejos y achicarnos o cambiamos nuestra política de inmigración”, dijo Douglas Holtz-Eakin, economista y un exfuncionario del gobierno del presidente George W. Bush que ahora preside el Foro de Acción de Estados Unidos de centroderecha.