En evaluación aún, el impacto económico por falla de aduanas

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Noreste sigue realizando un análisis de la afectación que generó la caída en el sistema de aduanas que se presentó hace un par de días en México, asimismo cuestionó que este hecho se haya presentado en un país que está dentro de la relación más competitiva del mundo.

Destacaron que Norteamérica es la región más competitiva a nivel global, por lo que se tiene un PIB Per Cápita T-MEC de 64,965 dólares (canadienses, americanos y mexicanos), mientras que en Europa es de 43 mil dólares y Asia en 14 mil dólares, por ello, el nearshoring no ha dejado de llegar.

Sin embargo, el presidente de COMCE Noreste, Javier Cendejas, cuestionó que no se puede estar en la relación más competitiva del mundo e incluso México ser el país número 12 en la economía a nivel mundial y que se caiga el sistema de aduanas debido a la fibra óptica, como pasó hace unos días.

Agregó que no puede ser que el comercio exterior de las empresas que son el motor del país, estén ligadas a un hilo, por ello, añadió que no se puede estar con ese tipo de incidentes, por lo pronto están realizando el análisis para conocer cuál fue la afectación económica.

“Cuál es el costo de inventario de tener cinco contenedores, cinco guías y cinco cajas tráileres paradas no nada más las ocho horas, esto es un efecto látigo y sigue la operación del otro día, se vuelve 30, 40 horas, puede haber paro de planta, el costo de los perecederos es enorme, si vuelvas algo es porque urge y esa refacción hay que instalarla en la máquina”, dijo.

Ante ello, Javier Cendejas indició que no se puede estar en la región más competitiva y México en el tema de aduanas a veces por un hilo, esté en este tipo de situaciones, porque no tenga conocimiento la autoridad dentro de la aduana o debido a procedimientos administrativos.

INVERSIONES

Luego de que se diera a conocer que México alcanzó en 2025 una cifra histórica de 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), Javier Cendejas reconoció que fue histórica, sin embargo, la mayor parte son reinversiones.

La reinversión de utilidades representó el 67.7% y de 2024 a 2025 bajo 3.7%, mientras que las nuevas inversiones pasaron de 8.6% a 18% en 2025 y significó un crecimiento de 132%, mientras que las cuentas entre compañías subieron un 17%. Sin embargo, insistió en que las nuevas inversiones deberían de representar el 60%.