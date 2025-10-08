Entregan premio ‘Excelencia Industrial: Buenas Prácticas’ en Saltillo

En el marco del XXVI Evento de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica de Canacintra Coahuila Sureste, se hizo la entrega del reconocimiento “Excelencia Industrial: Buenas Prácticas que Inspiran”.

Las categorías que se contemplaron fueron recursos humanos, innovación y excelencia operativa, comercio exterior, economía circular, inclusión de mujeres y jóvenes en la cadena de suministro y micro y pequeñas empresas.

Entre estos proyectos y empresas, están los de Nutec Fibratec-líderes en acción y Molinos P3, Borgwarner Ramos Arizpe Turbo y Thermal Technologies- Lugares que inspiran como ser un GPTW, con CEO´S Safety Excellence Award y T-Scrap.

Así como el Municipio de Saltillo con la implementación de la ventanilla de construcción simplificada, Seil Rentals-Factor Wellbeing, BC Legal Empresarial- Compliance Laboral, Molinos del Fénix con el Programa de Reciclaje de Archivo Muerto y Tetakawi con Atrévete a Soldar, entre otros.