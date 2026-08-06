Estados Unidos suspende inspecciones de aguacate en Michoacán por motivos de seguridad

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    Estados Unidos suspende inspecciones de aguacate en Michoacán por motivos de seguridad
    La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México comunicó que solo se procesará la fruta recibida previo a la medida que Estados Unidos impulsó EFE

Esto sucede mientras las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones contra la extorsión en Michoacán, comentó el gobernador de esta entidad

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades del personal del Departamento de Agricultura (USDA) en Michoacán tras registrarse una amenaza contra sus intereses en la región. La medida interrumpe los procesos de inspección necesarios para la exportación de aguacate hacia territorio estadounidense.

La suspensión coincide con la ejecución de operativos de las fuerzas de seguridad locales contra esquemas de extorsión a productores por parte de grupos delictivos. Para atender las exigencias de resguardo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sostuvo una reunión con representantes del USDA, acordando que la Guardia Civil reforzará la vigilancia en la zona para garantizar la integridad de los inspectores.

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Por un lado el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que trabaja en coordinación con las autoridades para resolver las inquietudes de seguridad y reactivar las operaciones, destacando el carácter prioritario de esta industria para el estado, al ser un motor económico que genera más de 200 mil empleos directos e indirectos.

Asimismo la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) comunicó que solo se procesará la fruta recibida previo a la medida que Estados Unidos impulsó e instó a las empacadoras a tomar decisiones operativas pertinentes. También anunció gestiones con autoridades en la Ciudad de México para contener el impacto económico en el sector agroindustrial.

Esta interrupción evoca un antecedente similar en 2024, cuando la pausa en las importaciones generó pérdidas millonarias a los cultivadores locales de aguacate y un incremento temporal en los precios de venta en Estados Unidos.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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