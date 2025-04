Existe un bajo crecimiento económico, lo que parece confirmar una recesión técnica: director del IEECS

El rumbo económico de México sigue en un terreno estable, esto es un cero por ciento de crecimiento económico o en sus inmediaciones como lo viene haciendo desde hace siete meses, reveló Antonio Serrano Camarena.

Con ello, el director del IEECS Canacintra aseguró que todo parece confirmar una recesión técnica, dos trimestres en terreno negativo.

Aunque agregó que los medios de comunicación hacen énfasis en que el país entrará en recesión y que este año tendremos un crecimiento negativo de la economía, los datos actuales no confirman este hecho, más que un bajón importante de la economía, típico del primer año completo de cada sexenio desde hace seis períodos.

Serrano Camarena expresó que no hay que preocuparse por el concepto cuando el decrecimiento es de unas cuantas décimas de punto del Producto Interno Bruto (PIB) como hasta ahora, la economía agregada que tiene problemas estructurales de los cuales apenas se empieza a hablar.

Agregó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que el Plan México dará crecimiento al país a pesar de los aranceles norteamericanos y ayer llegó hasta a descalificar los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para 2025 sobre México, diciendo que no se tomó en cuenta los efectos positivos del Plan, ni del crecimiento del consumo derivado de un incremento a los programas sociales.

Aunque en su caso, Serrano Camarena consideró que en el primer caso, hasta el día de hoy, no ha habido nada implementado y mucho menos generado en la economía, por lo que parece que no sucederá nada en este rubro; en el segundo caso, el consumo también está detenido y en terreno negativo por lo que suponer que las cosas estarán bien, en el terreno económico, no tiene fundamento.

Aunado a ello, los efectos de la Reforma Judicial, son terribles porque no solo los aranceles detuvieron el poco crecimiento que se venía arrastrando del año anterior, sino también la incertidumbre por los daños que se generan a partir de que no hay claridad en la forma en que se llevarán a cabo las elecciones para los puestos correspondientes, ni tampoco hay un verdadero mecanismo de selección.