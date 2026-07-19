Ferroviarias podrían subir tarifas debido al alza de precios de diésel por guerra en Medio Oriente

Los registros del Inegi señalan que el diésel se encareció 18% durante junio, después de dispararse 30% en mayo y 35% en abril. La volatilidad de su precio se relaciona con la cotización publicada para la Costa del Golfo, así como en el tipo de cambio, ya que parte del combustible se importa.

El diésel es el insumo de operación más importante de las ferroviarias, cuyo repunte por el conflicto en Medio Oriente las obliga a preparar un incremento en sus tarifas, de acuerdo con empresarios.

Estos factores están sujetos a fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales, que impactan en los petroprecios y, como consecuencia, en las cotizaciones internacionales del diésel.

”Dependiendo de dónde publiquemos el contrato de adquisición del combustible, en mi caso los tres países [México, Estados Unidos y Canadá], el costo ha crecido 47%. Entonces ahí estamos perdiendo competitividad”, dijo Linda Hernández, directora del sector intermodal de la ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC).

”Lo importante va a ser encontrar la modalidad de transporte que mejor convenga al tipo de clientes y sus mercancías y cómo ofertamos el transporte por tren”, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

El presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Francisco Fabila, dio a conocer que, ante la situación, en la agrupación alistan un estudio para encontrar las formas que eviten la generación de presiones inflacionarias por un alza tarifaria.

”Estará saliendo en dos semanas más o menos, en el que los acuerdos tarifarios de largo plazo que tiene el ferrocarril con sus usuarios son el último eslabón para incrementar las tarifas”, anotó.

TARIFAS REGULADAS POR LA SICT

Recordó que las tarifas del ferrocarril están reguladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyos acuerdos de largo plazo buscan otorgar certeza a los usuarios y empresas. Se trata de concesiones federales y negocios que dejan ganancias a privados y al Estado.

”En la industria ferroviaria intentamos evitar que los costos se transfieran al cliente y hoy se puede ver que nuestras tarifas se han mantenido a lo largo del año. Aunque sí debemos tener un impacto fuerte por la volatilidad debida a factores exógenos”, apuntó Fabila en el contexto del Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

El presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen, señaló que las empresas del sector trasladan estos costos a los usuarios, por lo que debe llevarse a cabo un análisis para no impactar a la población con la inflación.

Recién arrancó la temporada de reportes corporativos en México y Estados Unidos, cuyo contenido revelará la situación financiera de las ferroviarias al segundo trimestre.

INDUSTRIA Y EXPORTACIÓN

El ferrocarril es clave para el transporte de los sectores dedicados a la industria y exportación.

Entre sus principales clientes se encuentran las automotrices que envían vehículos terminados hacia Estados Unidos, así como los proveedores de metales y otras materias primas para la industria. También destaca el transporte de maíz y trigo que ingresa a México desde Estados Unidos y Canadá.