General Motors coincide con las políticas del presidente Donald Tump

Así mismo, prosigue Barra “bueno, creo que él [el presidente Trump] entiende perfectamente cuáles serán las ramificaciones [de los aranceles]. Y creo que han sido muy claros en cuanto a que quieren asegurarse de que existan relaciones correctas y equilibradas con muchos de los diferentes países de los que están hablando para lograr los objetivos de su administración. Así que creo que tiene una muy buena comprensión de las implicaciones de los aranceles o de cambiar la IRA [Ley de Reducción de la Inflación] o de la rigurosidad desde una perspectiva de estándares [de emisiones]”.

LOS ARANCELES ENSOMBRECEN EL PANORAMA

Actualmente, “General Motors es el mayor productor de automóviles en México, no proporcionará detalles sobre cómo reaccionaría si el presidente Trump impone aranceles del 25 por ciento a las importaciones de los dos países”, explica Neal E. Boudette en su artículo “G.M. Have Plans Ready for Trump’s Canada and Mexico Tariffs” publicado en The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR: Ante despidos en GM de Ramos Arizpe, lamenta CTM recorte, pero confía en que empleados se reubiquen

Por lo que ante esta posible escenario, añade Boudtte, los ejecutivos de la empresa automotriz estadounidense observan “de cerca los planes del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones de Canadá y México”, sin embargo, GM aún no hecho cambios en “su estrategia en América del Norte en respuesta a las amenazas de aranceles”.

Derivado de la situación, Genera Motors prosigue Boudtte desarrolló un “amplio manual de posibles opciones,” no obstante, noplanea ponerlas en marcha “hasta que el mundo cambie drásticamente y veamos un nivel permanente de aranceles en el futuro”, precisó Paul Jacobson, quien es el director financiero de la compañía.

”No entraré en detalles exactos, pero nos hemos estado preparando para eso y queremos asegurarnos de que somos prudentes y no reaccionamos de forma exagerada”, continuó Jacobson.

PRODUCCIÓN DE GM EN MÉXICO

Boudtte detalla que la compañía estadounidense produjo alrededor de 900,000 vehículos en México en 2024, siendo esta cifra “más que cualquier otro fabricante de automóviles, y la mayoría de ellos se enviaron a Estados Unidos”.

En lo que se fabrica en México están las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, así como el Chevrolet Equinox, “todos ellos de gran venta y grandes fuentes de ganancias para la empresa”, precisa Boudtte.

“Pase lo que pase en estos frentes, tenemos una amplia y profunda cartera de vehículos con motor de combustión interna y vehículos eléctricos que están aumentando su participación en el mercado”, explico Barra, dijo Barra en una carta dirigida a los accionistas, haciendo referencia a los autos tanto con motores de combustión interna como a vehículos eléctricos, “y seremos ágiles y ejecutaremos lo más eficientemente posible”, añadió la CEO de GM.