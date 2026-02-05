Grupo Lala capitaliza la tendencia de proteína y amplía su presencia en el canal de cafeterías con Lala 100®

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 5 febrero 2026
    Grupo Lala capitaliza la tendencia de proteína y amplía su presencia en el canal de cafeterías con Lala 100®
    IMAGEN: CORTESÍA

La iniciativa responde a una transformación estructural en los hábitos de consumo y una demanda clara del consumidor moderno, de acuerdo con la empresa

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Lala anuncia la entrada de su línea Lala 100® a un nuevo canal de alto tráfico, integrando por primera vez una opción de leche alta en proteína en Starbucks, una de las cadenas de cafeterías más relevantes del país, redefiniendo la experiencia de consumo para millones de personas.

Esta iniciativa responde a una transformación estructural en los hábitos de consumo y una demanda clara del consumidor moderno: soluciones prácticas, funcionales, alineadas a su estilo de vida y objetivos de bienestar, sin modificar su rutina diaria.

Con esta incorporación, los consumidores podrán añadir a sus bebidas favoritas —frías o calientes— una alternativa sin lactosa que aporta 70% más proteína y 30% más calcio que la leche convencional. Más que una extensión de portafolio, esta decisión representa una palanca estratégica para capitalizar el crecimiento sostenido de la categoría de proteína y ampliar los momentos de consumo de la marca; además de esta decisión satisface la búsqueda de personalización, una tendencia confirmada por Euromonitor1, que señala que el 50% de los jóvenes busca activamente opciones a su medida.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Este paso estratégico responde a la convergencia de dos tendencias claras. El interés por el consumo de proteína creció del 48% al 61% en los últimos cinco años, de acuerdo con Cargill2, reflejando su transición de un nicho deportivo a un componente habitual del bienestar diario. Al mismo tiempo, el café se consolida como un momento de consumo recurrente y un espacio clave de socialización diurna. Según datos de Circana3y AXIOS4, el 65% de la Generación Z planea reducir su consumo de alcohol, impulsando nuevas dinámicas sociales centradas en alternativas como el café.

En este contexto, Grupo Lala no busca crear un nuevo hábito, sino integrarse orgánica y estratégicamente a uno ya existente, incorporando una solución funcional en un ritual cotidiano masivo y así, potencializarlo.

“Mientras otros hablan de tendencias, nosotros las convertimos en realidades tangibles”, afirmó Javier Pejito, VP de Marketing en Grupo Lala. “Esta iniciativa reafirma nuestro objetivo: liderar la nutrición anticipándonos a las necesidades del consumidor y llevando soluciones de alto valor a los lugares donde ya disfrutan su día. Estamos redefiniendo la conveniencia, demostrando que la nutrición superior puede y debe estar al alcance de todos”.

La expansión de Lala 100®a este canal forma parte de una estrategia más amplia que refuerza el propósito de Grupo Lala de seguir consolidándose como la marca número uno en nutrición, con decisiones que ponen al consumidor al centro y transforman las tendencias en oportunidades reales de crecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas

Organizaciones


Starbucks
Grupo Lala

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein