Grupo Lala capitaliza la tendencia de proteína y amplía su presencia en el canal de cafeterías con Lala 100®
La iniciativa responde a una transformación estructural en los hábitos de consumo y una demanda clara del consumidor moderno, de acuerdo con la empresa
CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Lala anuncia la entrada de su línea Lala 100® a un nuevo canal de alto tráfico, integrando por primera vez una opción de leche alta en proteína en Starbucks, una de las cadenas de cafeterías más relevantes del país, redefiniendo la experiencia de consumo para millones de personas.
Esta iniciativa responde a una transformación estructural en los hábitos de consumo y una demanda clara del consumidor moderno: soluciones prácticas, funcionales, alineadas a su estilo de vida y objetivos de bienestar, sin modificar su rutina diaria.
Con esta incorporación, los consumidores podrán añadir a sus bebidas favoritas —frías o calientes— una alternativa sin lactosa que aporta 70% más proteína y 30% más calcio que la leche convencional. Más que una extensión de portafolio, esta decisión representa una palanca estratégica para capitalizar el crecimiento sostenido de la categoría de proteína y ampliar los momentos de consumo de la marca; además de esta decisión satisface la búsqueda de personalización, una tendencia confirmada por Euromonitor1, que señala que el 50% de los jóvenes busca activamente opciones a su medida.
Este paso estratégico responde a la convergencia de dos tendencias claras. El interés por el consumo de proteína creció del 48% al 61% en los últimos cinco años, de acuerdo con Cargill2, reflejando su transición de un nicho deportivo a un componente habitual del bienestar diario. Al mismo tiempo, el café se consolida como un momento de consumo recurrente y un espacio clave de socialización diurna. Según datos de Circana3y AXIOS4, el 65% de la Generación Z planea reducir su consumo de alcohol, impulsando nuevas dinámicas sociales centradas en alternativas como el café.
En este contexto, Grupo Lala no busca crear un nuevo hábito, sino integrarse orgánica y estratégicamente a uno ya existente, incorporando una solución funcional en un ritual cotidiano masivo y así, potencializarlo.
“Mientras otros hablan de tendencias, nosotros las convertimos en realidades tangibles”, afirmó Javier Pejito, VP de Marketing en Grupo Lala. “Esta iniciativa reafirma nuestro objetivo: liderar la nutrición anticipándonos a las necesidades del consumidor y llevando soluciones de alto valor a los lugares donde ya disfrutan su día. Estamos redefiniendo la conveniencia, demostrando que la nutrición superior puede y debe estar al alcance de todos”.
La expansión de Lala 100®a este canal forma parte de una estrategia más amplia que refuerza el propósito de Grupo Lala de seguir consolidándose como la marca número uno en nutrición, con decisiones que ponen al consumidor al centro y transforman las tendencias en oportunidades reales de crecimiento.