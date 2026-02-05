Grupo Lala capitaliza la tendencia de proteína y amplía su presencia en el canal de cafeterías con Lala 100®

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Lala anuncia la entrada de su línea Lala 100® a un nuevo canal de alto tráfico, integrando por primera vez una opción de leche alta en proteína en Starbucks, una de las cadenas de cafeterías más relevantes del país, redefiniendo la experiencia de consumo para millones de personas.

Esta iniciativa responde a una transformación estructural en los hábitos de consumo y una demanda clara del consumidor moderno: soluciones prácticas, funcionales, alineadas a su estilo de vida y objetivos de bienestar, sin modificar su rutina diaria.

Con esta incorporación, los consumidores podrán añadir a sus bebidas favoritas —frías o calientes— una alternativa sin lactosa que aporta 70% más proteína y 30% más calcio que la leche convencional. Más que una extensión de portafolio, esta decisión representa una palanca estratégica para capitalizar el crecimiento sostenido de la categoría de proteína y ampliar los momentos de consumo de la marca; además de esta decisión satisface la búsqueda de personalización, una tendencia confirmada por Euromonitor1, que señala que el 50% de los jóvenes busca activamente opciones a su medida.