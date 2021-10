Hooters México no cambiará uniformes de sus meseras

En redes sociales se ha hecho viral la respuesta de Hooters México respecto al cambio de uniformes para sus meseras. Recordemos que en Estados Unidos se han presentado pruebas para implementar un nuevo, sin embargo, en nuestro territorio aseguraron que “no habrá cambios”.

Hooters México informó que no aplicará cambios en el uniforme de sus meseras. También informó que no participará en la prueba de uniformes porque no están de acuerdo con el nuevo diseño.

“Hooters de México, S. A, de C.V. anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México, y además no participará en esta prueba debido a que no está de acuerdo con su diseño“, se lee en un comunicado difundido por el restaurante.

También explicaron que el uniforme fue criticado por meseras estadounidenses y algunos usuarios de redes sociales. Sin embargo, simplemente se trata de pruebas, pues aún no se tiene la versión definitiva. Desde el 17 de octubre algunas meseras de Hooters en Estados Unidos denunciaron que los nuevos shorts eran muy cortos, incluso señalaron que parecían ropa interior.

“Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”. “Entonces, Hooters me dio mis nuevas bragas“, fueron las declaraciones de algunas meseras.

Cientos de meseras compartieron videos en TikTok, en estos compararon sus antiguos uniformes con los nuevos. Muchas se mostraron inconformes e incluso señalaron que podrían renunciar, pues no querían trabajar en esas condiciones.