Implementa Aeroméxico política de protección a pasajeros ante ruta cancelada por EU

Tras cancelarse el itinerario de la ruta de Aeroméxico entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y San Juan de Puerto Rico, que iba a iniciar este 29 de octubre, la aerolínea mexicana implementó una política de protección para sus pasajeros.

La política aplica para los viajeros con boletos expedidos bajo placa 139, incluidos los de código compartido AM.

TE PUEDE INTERESAR: Piden pilotos a Gobierno de México hacer valer convenio aéreo con EU tras revocación de rutas

La vigencia inició el 28 de octubre y aplica para quienes viajen hacia San Juan de Puerto Rico entre el 29 y el 31 de octubre de 2025, así como para quienes lo hagan de San Juan de Puerto Rico hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2025.

La aerolínea ofreció a los pasajeros un reembolso a través de un voucher electrónico, que es válido por el 100 por ciento del valor original del boleto. Es válido para usarse en cualquier otra ruta de Aeroméxico con vigencia de un año a partir de la fecha de emisión o un reembolso en la forma de pago original.

La otra opción es un cambio de fecha del viaje sin cargo ni diferencia de tarifa, manteniendo la misma ruta y cabina pagada, o bien un cambio de ruta sin cargo adicional, que se sujeta a una posible diferencia de tarifa.

“Esta política aplica únicamente por canales internos de Aeroméxico para todas las reservaciones afectadas, sin importar el punto de venta. Cualquier actualización referente a la contingencia será comunicada por esta vía”, indicó Aeroméxico.

El 28 de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló varias rutas de tres aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos que iniciaban operaciones entre el 29 de octubre y la primera semana de noviembre.

Además de Aeroméxico, una ruta de Volaris entre el AICM y el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey también se canceló, la cual comenzaba a operar el 2 de noviembre.