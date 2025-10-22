Impulsa Arca Continental el acceso al agua en escuelas de Santiago, NL con cinco nuevos sistemas de captación pluvial

SANTIAGO, NL.- Arca Continental, empresa mexicana y uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo, con casi 100 años de historia, está comprometida con refrescar el mundo y hacer una diferencia positiva. Con este propósito, junto con Fundación Coca-Cola México y el municipio de Santiago, inauguró cinco sistemas de captación de agua pluvial en escuelas del municipio como parte del programa “Escuelas con Agua”. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Pedro Ortega Baltazar, una de las instituciones beneficiadas, en donde autoridades, comunidad escolar y aliados se reunieron para celebrar esta acción que impulsa el acceso equitativo al agua. Estos sistemas beneficiarán a más de 900 estudiantes, y permitirán recolectar un estimado de más de un millón de litros de agua de lluvia al año, equivalentes a 116 pipas de 10 mil litros, dependiendo de las condiciones de precipitación y uso, suficientes para cubrir las necesidades hídricas de las escuelas durante la temporada de lluvias y fungir como una opción adicional de almacenamiento durante el estiaje en las escuelas.

El programa se complementa con talleres educativos dirigidos a estudiantes, docentes y familias, con el propósito de fomentar una cultura del uso responsable del agua que trascienda las aulas y se extienda a los hogares. “Desde luego tenemos que agradecer a todo el personal de Arca Continental por hacer posible que, con esta inauguración, tengamos ya 11 Escuelas con Agua en nuestro municipio para poder surtir del líquido vital a quien más lo necesita. Nos encantaría realizar el compromiso de continuar con este proyecto durante el 2026 para que podamos llegar a todas las escuelas y rincones con este gran beneficio”, señaló David de la Peña, presidente Municipal de Santiago. Al respecto, Jesús Lucatero Díaz, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental México., señaló lo siguiente: “En Arca Continental tenemos la convicción de hacer la diferencia positiva en las comunidades donde operamos. La instalación de estos sistemas de captación pluvial es un ejemplo claro de cómo generamos valor compartido, sumando esfuerzos con gobiernos y aliados para mejorar el entorno escolar y brindar a las nuevas generaciones una opción de acceso a agua limpia y a mejores condiciones de vida”.