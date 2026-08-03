La actividad económica presentó mejoría moderada en julio: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), reportó en julio una mejoría moderada en la actividad económica en México, tanto en el sector fabricante como en el no fabricante, esto luego de varios meses de debilidad.

De acuerdo a lo que informó en ambos casos se observará una desaceleración en la intensidad de contracción y una recuperación más generalizada entre sus principales componentes.

Asimismo, las trayectorias de los indicadores y de sus respectivas tendencias-ciclo muestran una estabilización y un acercamiento al umbral de expansión, lo que apunta a una pérdida de intensidad del deterioro observada durante la primera mitad del año.

TE PUEDE INTERESAR: Remesas enviadas a México repuntan un 3.1% en primer semestre de 2026

Sin embargo, la permanencia de ambos indicadores en terreno contractivo indica que la mejoría aún es incipiente y que todavía no existen elementos suficientes para confirmar el inicio de una fase de expansión sostenida de la economía.

Con base en los datos del Indicador IMEF Fabricante correspondiente a julio de 2026, el índice general mostró una mejora al pasar de 47.9 a 49.4 puntos, lo que representa un avance de 1.5 unidades respecto a junio. La serie tendencia-ciclo permaneció sin cambios en 48.6 unidades, lo que sugiere que este resultado aún no se traduce en un fortalecimiento de la tendencia subyacente.

En contraste, el subíndice ajustado por tamaño de empresa avanzó 1.7 puntos hasta 52.2 unidades, consolidándose en terreno expansivo y evidenciando un mejor desempeño en algunos segmentos productivos, los cuales tienen mucho peso en la actividad económica del país.

El Indicador IMEF No Fabricante correspondiente a julio de 2026 mostró una recuperación, que pasó de 49.2 a 49.9 puntos, un avance de 0.7 unidades respecto a junio, y muy próximo al nivel de neutralidad (50).

La serie tendencia-ciclo también avanzó 0.1 puntos hasta ubicarse en 49.4 unidades, lo que sugiere una moderación en la intensidad de la desaceleración, aunque sin lograr reingresar a terreno expansivo.

Por su parte, la medición ajustada por tamaño de empresa registró un incremento de 2.3 puntos, alcanzando 51.7 unidades y regresando a zona de expansión, lo que refleja un avance relevante.

De acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto publicada por el INEGI, la economía mexicana se expandió 1.5% trimestral en el 2T26, elevando el crecimiento anual a 2.1%.

La recuperación fue generalizada, con avances en la actividad agropecuaria, la producción industrial y los servicios. La producción agropecuaria se beneficia de condiciones climáticas favorables, mientras que la actividad industrial creció impulsada por un mayor dinamismo de la manufactura y la construcción.

En particular, la fabricación fue respaldada por el sólido desempeño de las exportaciones vinculadas al ciclo de inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos.

Por su parte, el sector servicios mostró un desempeño favorable, apoyado principalmente por el comercio mayorista y minorista, las actividades de entretenimiento y los servicios de alojamiento y preparación de alimentos.