Más de 9 millones de pasajeros han sido transportados por Viva Aerobús al AIFA

Dinero
/ 30 diciembre 2025
    Más de 9 millones de pasajeros han sido transportados por Viva Aerobús al AIFA
    De acuerdo con la casa de bolsa Valores Mexicanos, la alianza entre Vivia y Volaris es positiva, ya que podría impulsar de manera importante las operaciones de ambas aerolíneas. FOTO: CUARTOSCURO.

Destaca que abrirá la ruta AIFA-Saltillo con un vuelo diario, la cual comenzará a operar en marzo de 2026

CDMX.- Más de 9 millones de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), han sido transportados por Viva Aerobús desde el inicio de operaciones de esa terminal aérea en 2022.

Fue durante el último trimestre del año, que anunció dos nuevas rutas internacionales que conectarán al AIFA con Colombia: Medellín y Cartagena, las cuales comenzarán a operar en junio de 2026, con la intención de captar a turistas internacionales para la Copa Mundial FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Desesperan aspirantes a ciudadanos de EU ante el bloqueo del sueño americano por parte de Trump

En cuanto a rutas nacionales, la aerolínea anunció la nueva ruta AIFA-Torreón, reforzando la conectividad del norte del país. Además abrirá la ruta AIFA-Saltillo que comenzará a operar el 27 de marzo de 2026 y contará con seis frecuencias semanales.

Fue el pasado 5 de noviembre, Viva inicio la operación de la ruta AIFA-Veracruz para facilitar la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y el Golfo de México.

Alianza entre Viva y Volaris

El 19 de diciembre, Viva y Volaris dieron a conocer su intención de crear un solo conglomerado de aerolíneas llamado Grupo Más Vuelos.

Cabe informar que Volaris ofrece vuelos a 225 rutas; mientras que Viva opera 184 rutas. Bajo la nueva estructura, ambas aerolíneas podrían ofrecer vuelos a 324 rutas, con alrededor de 991 vuelos diarios.

Otro factor positivo es la similitud entre los modelos de negocio de ambas aerolíneas, ya que son de bajo costo enfocadas en atender a viajeros del segmento para visitar familiares y amigos.

Resaltaron que la fusión de ambas empresas podría verse reflejada en una disminución de costos, ya que ambas aerolíneas podrían compartir infraestructura, optimizar las rutas y la frecuencia de vuelos, considera la casa de bolsa.

Con información de El Universal

Temas


Aerolíneas
Alianza
Dinero

Localizaciones


Saltillo
Torreón
México

Organizaciones


Volaris
Viva Aerobus

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

true

Mirador 30/12/2025

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
true

POLITICÓN: Sheinbaum y su mala suerte con los trenes: del colapso de la Línea 12 al descarrilamiento del Interoceánico
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los valores de las acciones de estas automotrices aumentaron pero sus ganancias comparativas al 3T de 2024 decrecieron en términos acumulativos.

GM encabezó el rally automotriz en 2025, superando a Ford y a Tesla en el crecimiento de sus acciones
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

Carrera. El cantante saltillense aseguró que el galardón representa una pausa para reflexionar y seguir consolidando su carrera artística.

¡Orgullo de Saltillo! Celebra Emanuelle Abdallah recibir las Palmas de Oro por su legado musical