Más de 9 millones de pasajeros han sido transportados por Viva Aerobús al AIFA

CDMX.- Más de 9 millones de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), han sido transportados por Viva Aerobús desde el inicio de operaciones de esa terminal aérea en 2022.

Fue durante el último trimestre del año, que anunció dos nuevas rutas internacionales que conectarán al AIFA con Colombia: Medellín y Cartagena, las cuales comenzarán a operar en junio de 2026, con la intención de captar a turistas internacionales para la Copa Mundial FIFA 2026.

En cuanto a rutas nacionales, la aerolínea anunció la nueva ruta AIFA-Torreón, reforzando la conectividad del norte del país. Además abrirá la ruta AIFA-Saltillo que comenzará a operar el 27 de marzo de 2026 y contará con seis frecuencias semanales.

Fue el pasado 5 de noviembre, Viva inicio la operación de la ruta AIFA-Veracruz para facilitar la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y el Golfo de México.

Alianza entre Viva y Volaris

El 19 de diciembre, Viva y Volaris dieron a conocer su intención de crear un solo conglomerado de aerolíneas llamado Grupo Más Vuelos.

Cabe informar que Volaris ofrece vuelos a 225 rutas; mientras que Viva opera 184 rutas. Bajo la nueva estructura, ambas aerolíneas podrían ofrecer vuelos a 324 rutas, con alrededor de 991 vuelos diarios.

Otro factor positivo es la similitud entre los modelos de negocio de ambas aerolíneas, ya que son de bajo costo enfocadas en atender a viajeros del segmento para visitar familiares y amigos.

Resaltaron que la fusión de ambas empresas podría verse reflejada en una disminución de costos, ya que ambas aerolíneas podrían compartir infraestructura, optimizar las rutas y la frecuencia de vuelos, considera la casa de bolsa.

Con información de El Universal