Desesperan aspirantes a ciudadanos de EU ante el bloqueo del sueño americano por parte de Trump

La ocasión debería haber estado marcada por la alegría de alcanzar el destino de la ciudadanía estadounidense después de la larga odisea de la inmigración.

En cambio, la ceremonia en el Faneuil Hall de Boston (conocido como la “cuna de la libertad” por su papel como centro de protestas en el período previo a la revolución estadounidense) se sintió como un final de camino de pesadilla para algunos aspirantes a nuevos estadounidenses que habían llegado llenos de esperanza.

Antes de que comenzaran los procedimientos del evento de este mes, el personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pidió a los recién llegados que esperaban prestar el juramento de lealtad que finalmente los confirmaría como ciudadanos que indicaran su país de origen.

Los ciudadanos de países incluidos en la lista de prohibición de viajes anunciada por Donald Trump el verano pasado fueron excluidos de participar, a pesar de haber completado un proceso de investigación que duró años.

Entre los decepcionados se encontraba una asistente de enfermería haitiana de unos 50 años que había vivido en Estados Unidos durante casi 25 años, a quien se le negó lo que los especialistas en inmigración consideran su derecho legal debido a un repentino cambio de política introducido por la administración Trump por razones de “seguridad”.

La mujer rechazó una solicitud de entrevista. Pero Gail Breslow, directora ejecutiva de Project Citizenship, con sede en Boston , que la había ayudado a guiar su solicitud de ciudadanía, dijo que estaba devastada y angustiada.

“Nuestra clienta no recibió la notificación por escrito del USCIS a tiempo y se presentó con la expectativa de obtener la ciudadanía”, dijo Breslow. “Nos dijo que no estaba sola en esta situación y que a otras personas les había pasado lo mismo.

“La imagen de oficiales recorriendo una fila y preguntando a las personas dónde nacieron y, en función de la respuesta que dieron, sacándolos de la fila y enviándolos a casa, es desgarradora.

Ese mismo día tuvimos allí a otro cliente de Honduras, al que se le permitió participar y nos envió fotos de su naturalización. La gente lleva banderitas y es una imagen de orgullo y alegría, rodeada de familiares. El contraste entre eso y la discriminación por su país de origen es la imagen más antiamericana que puedo imaginar.

La escena se ha replicado en otros lugares en respuesta a un memorando del USCIS enviado el 5 de diciembre ordenando que se suspendan los procedimientos de inmigración para los ciudadanos de 19 países en la lista de prohibición de Trump.

El memorando surgió tras el tiroteo ocurrido el 26 de noviembre contra dos tropas de la guardia nacional en Washington DC, presuntamente perpetrado por un ciudadano afgano, Rahmanullah Lakanwal, a quien la administración Trump le había concedido asilo a principios de este año.

“A la luz de las preocupaciones identificadas y la amenaza al pueblo estadounidense, USCIS ha determinado que es necesaria una nueva revisión exhaustiva, una posible entrevista y una nueva entrevista de todos los extranjeros de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, se lee en el memorando, que cita el tiroteo de los guardias nacionales como justificación de la revisión.

La nota provocó una avalancha de correos electrónicos a los solicitantes que esperaban la naturalización informándoles que las ceremonias habían sido canceladas.

“Le informamos que, debido a circunstancias imprevistas, hemos tenido que cancelar la Ceremonia de Juramento programada para el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 12:30 p. m. para el solicitante mencionado”, decía un correo electrónico típico visto por The Guardian. “Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

Grupos de defensa informan que se han cancelado ceremonias de juramento en Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Milwaukee, Houston, San Luis, Omaha y otros lugares.

“Hemos visto estos casos ahora en más de 16 ciudades, afectando a nacionalidades que incluyen iraníes, haitianos, sudaneses, yemeníes, venezolanos, afganos, sierraleoneses, guineanos, libios, solo para nombrar rápidamente algunos de los países [proscritos]”, dijo Greg Chen, director senior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Las prohibiciones también se aplican a los solicitantes de tarjeta verde y a aquellos que solicitan la naturalización pero que aún no han llegado a la etapa de prestar juramento de lealtad.

“Estamos hablando de [la cancelación de] tres tipos de cosas: entrevistas para la tarjeta verde, entrevistas de naturalización y luego... una ceremonia de juramento donde se concreta todo”, dijo Chen.

La mayoría de los afectados se niegan a hablar con los medios de comunicación por temor a que la publicidad pueda convertirlos en blanco de represalias o redadas llevadas a cabo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que aplican la agenda de inmigración de Trump, que se ha caracterizado por deportaciones masivas de personas indocumentadas.

Sin embargo, un médico libio, que envió un correo electrónico anónimo a The Guardian a pedido de su abogado, dijo que su solicitud de tarjeta verde había sido suspendida a pesar de haber trabajado en los EE. UU. durante 10 años después de ingresar con una visa O-1/EB-1 (habilidad extraordinaria).

“Nunca imaginé que en Estados Unidos sería objeto de persecución por mi nacionalidad y mi origen religioso, en particular por parte de las autoridades”, escribió el médico, cuyo trabajo médico se centra en el desarrollo de herramientas de diagnóstico y tratamiento de IA para el cáncer de pulmón.

“Invertí años de esfuerzo incansable en este viaje... Perseguí el sueño americano de buena fe, creyendo en este país como una tierra de oportunidades.

Ahora, al llegar a la etapa final de mi proceso de residencia permanente, un proceso costoso y largo, mi futuro parece estar en peligro únicamente por mi país de origen. No puedo describirles la incertidumbre, el miedo, la decepción y la confusión que siento ahora mismo.

Estos sentimientos son comunes entre grupos que de repente temen que su camino hacia la ciudadanía se cierre.

“Hemos tenido clientes que lloran preguntándonos qué hicieron mal”, dijo Breslow de Project Citizenship, que ha visto a 21 clientes cancelar sus ceremonias de juramento y a más de 200 suspenderlas antes de tiempo. “¿Qué hicieron para merecer esto? La gente está muy angustiada”.

La situación es particularmente intensa entre los afganos, casi 200.000 de los cuales llegaron a Estados Unidos bajo el programa Operación Aliados Bienvenida de la administración Biden, que siguió a la retirada militar de Afganistán en 2021. Muchos se sienten ahora señalados y traicionados tras los tiroteos de la Guardia Nacional, según activistas.

“Sentimos culpa y vergüenza de que ese hombre formara parte de nuestra comunidad”, dijo Fátima Saidi, directora de We Are All America, un grupo de refugiados e inmigrantes. “Pero también formó parte del militarismo estadounidense. Se unió al ejército estadounidense a los 15 años y recibió entrenamiento”.

De hecho, Lakanwal era parte de una unidad afgana que operaba bajo la dirección de la CIA .

“También nos sentimos culpables por otras comunidades, ya que las políticas dirigidas a los afganos también las afectan”, añadió. “Pero también hay desesperanza y decepción, especialmente entre los afganos que llegaron aquí como aliados. La mayoría siente que ha hecho mucho por Estados Unidos, los veteranos y el Departamento de Estado”.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, dijo que la demonización colectiva de los residentes legales y los solicitantes de ciudadanía tenía presagios ominosos.

“La estrategia de la administración comenzó con un ataque a los inmigrantes indocumentados, y ahora él [Trump] va tras aquellos con estatus legal y está tratando de moverlos a su proceso de deportación a través de procesos administrativos”, dijo.

“Aquí todo parece parte de una agenda más grande y siniestra de exclusión, que se remonta a la época en que teníamos la Ley de Exclusión China u otras operaciones en la década de 1940, como enviar a la gente de regreso a México”.

Su advertencia recibió mayor peso debido a las directrices emitidas la semana pasada a las oficinas locales del USCIS que señalaban un próximo ataque a la ciudadanía de los estadounidenses ya naturalizados.

La nueva guía instruyó a las oficinas a “suministrar a la Oficina de Litigios de Inmigración entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes” durante el año fiscal 2026, según informó el New York Times, objetivos que representarían un aumento masivo de casos de desnaturalización. En comparación, solo se presentaron 120 entre 2017 y 2025.

La ley federal establece que la ciudadanía solo puede retirarse si los titulares cometieron fraude al solicitarla. Sin embargo, un memorando del Departamento de Justicia enviado a su división civil en junio pasado ordenó que se priorizaran los casos de desnaturalización y pareció establecer parámetros más amplios.

“Dice que priorizarán los casos de desnaturalización contra personas que apoyaron a bandas criminales, personas que cometieron delitos graves que no fueron revelados y personas que cometieron fraude contra particulares”, dijo un experto en políticas de inmigración, quien habló bajo condición de anonimato. “Esas categorías no requieren condenas penales”.

“Sólo ciertos casos pueden ser desnaturalizados bajo la ley, aunque esta administración está tratando de ampliar los parámetros de lo que eso significa.

“Las personas cuyas entrevistas y ceremonias de naturalización fueron canceladas... y luego también se les quitó la ciudadanía a los estadounidenses ya naturalizados: son como dos caras de la misma moneda para hacer que más miembros de nuestra comunidad estén sujetos a detención y deportación”.