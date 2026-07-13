MAYCO, el proveedor oficial de las tienditas: el jugador que nunca deja sin inventario al comercio de barrio

Mientras millones de mexicanos vibran con el futbol y recuerdan los momentos que dejó la Selección Mexicana, en Saltillo existe otro equipo que juega todos los días un campeonato silencioso: el de mantener viva la economía de barrio. Cada refresco vendido después de un partido. Cada bolsa de papas para una reunión familiar. Cada salsa botanera que acompaña una tarde de futbol. Detrás de esas compras existe una cadena de abastecimiento que pocas veces recibe los reflectores, pero que resulta indispensable para que las tienditas nunca bajen la cortina. En esa historia aparece un nombre que durante años ha acompañado a cientos de pequeños comerciantes de la región: MAYCO. EL JUGADOR QUE ABASTECE A LAS TIENDITAS En el futbol existe un jugador cuya labor pocas veces aparece en los resúmenes del partido, pero sin él el equipo simplemente no funciona.

Ese papel, dentro de la economía local, lo desempeña MAYCO. La empresa ha construido su propósito alrededor de una idea sencilla, pero poderosa: impulsar a las tienditas, consideradas uno de los principales motores del emprendimiento en México, ofreciendo productos, herramientas y soluciones que fortalecen sus negocios y las convierten en un pilar de sus comunidades. Por ello, dentro de La Convocatoria Vanguardia: El 11 Titular, MAYCO ocupa la camiseta número 11, representando al proveedor que protege el funcionamiento diario del comercio local. CUANDO UNA TIENDITA GANA, GANA TODA LA COLONIA Las tiendas de la esquina siguen siendo uno de los primeros puntos de encuentro entre consumidores y comercio. Son el lugar donde una familia compra el pan para la cena, donde un niño encuentra su botana favorita y donde un vecino resuelve una compra de último momento sin recorrer grandes distancias.

Pero para que ese modelo continúe funcionando existe una necesidad constante: mantener los anaqueles surtidos. MAYCO ha entendido que el éxito de una tiendita no depende únicamente del precio, sino también de contar con variedad, disponibilidad y productos que respondan a lo que el consumidor busca cada día. Además de su presencia en Saltillo y la Región Sureste, la empresa ha desarrollado una red de sucursales orientada a acercar el mayoreo a los pequeños comerciantes y fortalecer su crecimiento. MÁS QUE VENDER PRODUCTOS, IMPULSAR NEGOCIOS La evolución del mercado ha cambiado también la forma en que operan los pequeños comercios. Hoy un tendero compite no sólo con otras tiendas, sino con cadenas de conveniencia, supermercados y plataformas digitales. Eso obliga a tomar mejores decisiones sobre inventario, promociones y surtido. Ahí es donde un proveedor deja de ser únicamente un distribuidor para convertirse en un aliado estratégico. Vanguardia reconoce mediante La Alineación Oficial del Comercio Local, una iniciativa que transforma, capaz de contar las historias de las empresas que impulsan el crecimiento económico de Saltillo. En esa selección, MAYCO representa al proveedor que mantiene en movimiento a cientos de pequeños negocios. Porque detrás de cada botana que acompaña un partido... Detrás de cada refresco compartido entre amigos... Detrás de cada reunión donde nace un gol... Hay una tiendita que decidió surtirse a tiempo. Y detrás de esa decisión, muchas veces, está MAYCO.

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