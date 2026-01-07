Mercados 2026: la sucesión de la Fed, el riesgo geopolítico y la inteligencia artificial

La geopolítica, las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos (EU), las políticas monetarias de la Fed se encuentran entre los elementos clave para los mercados a nivel global, junto con un boom de la inteligencia artificial que ha inquietado sobre una posible burbuja tecnológica.

Por un lado está la nominación para el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés) ya que el actual presidente, Jerome Powell, dejará su cargo en mayo de 2026.

Otro elemento clave será las políticas arancelarias mundiales y la geopolítica que hay en juego al activar estas medidas económicas-políticas. De hecho, el Tribunal Supremo de EU podría fallar a favor de la legalidad de la aplicación de aranceles por motivos de emergencia que la administración Trump decida.

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos que se celebrarán en noviembre serán claves para el desarrollo político del gobierno de Trump y sus políticas en su segunda mitad como presidente.

La geopolítica en todo el continente americano tendrán posibles escenarios contingentes: la captura de Nicolás Maduro dejará una impronta difícil de ignorar. Tal es el caso que Trump advirtió acciones militares contra Colombia y México. Cuba, Canadá y Groenlandia también podrían ser objetivos de EU.

Además, se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia (mayo) y Brasil (septiembre; también parlamentarias). En Tailandia y Hungría habrá elecciones parlamentarias en febrero y en abril, respectivamente. A su vez, en mayo el Reino Unido celebrará elecciones locales.

PRONÓSTICOS EN IA Y LA FED

Los mercados relacionados con la IA posiblemente se vean afectados porque ya hay dudas sobre los verdaderos rendimientos derivados de las inversiones multimillonarias y los niveles de endeudamiento que las empresas de IA han apostado para impulsar sus valoraciones.

Desde los Bancos Centrales se espera una tendencia a la flexibilización de las tasas de interés de referencia, como lo hizo la Fed al reducir 25 puntos porcentuales a finales de año. Es posible que se realicen dos reducciones más de 25 puntos básicos por parte de la Fed en 2026.

El panorama para 2026 se presenta como un escenario global donde la incertidumbre política-económica y el agotamiento de los mercados por apuestas multimillonarias amenazan el futuro sociopolítico global.

