Mercados 2026: la sucesión de la Fed, el riesgo geopolítico y la inteligencia artificial

Dinero
/ 7 enero 2026
    Mercados 2026: la sucesión de la Fed, el riesgo geopolítico y la inteligencia artificial
    Los procesos electorales en Tailandia, Hungría, Reino Unido, Colombia, Brasil, así como el nuevo presidente de la Fed serán elementos sociopolíticos que pueden influir en los mercados financieros. VANGUARDIA

Las acciones militares de EU, una posible burbuja tecnológica, procesos electorales, así como las políticas monetarias y arancelarias serán elementos clave para las finanzas mundiales

La geopolítica, las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos (EU), las políticas monetarias de la Fed se encuentran entre los elementos clave para los mercados a nivel global, junto con un boom de la inteligencia artificial que ha inquietado sobre una posible burbuja tecnológica.

Por un lado está la nominación para el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés) ya que el actual presidente, Jerome Powell, dejará su cargo en mayo de 2026.

Otro elemento clave será las políticas arancelarias mundiales y la geopolítica que hay en juego al activar estas medidas económicas-políticas. De hecho, el Tribunal Supremo de EU podría fallar a favor de la legalidad de la aplicación de aranceles por motivos de emergencia que la administración Trump decida.

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos que se celebrarán en noviembre serán claves para el desarrollo político del gobierno de Trump y sus políticas en su segunda mitad como presidente.

La geopolítica en todo el continente americano tendrán posibles escenarios contingentes: la captura de Nicolás Maduro dejará una impronta difícil de ignorar. Tal es el caso que Trump advirtió acciones militares contra Colombia y México. Cuba, Canadá y Groenlandia también podrían ser objetivos de EU.

Además, se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia (mayo) y Brasil (septiembre; también parlamentarias). En Tailandia y Hungría habrá elecciones parlamentarias en febrero y en abril, respectivamente. A su vez, en mayo el Reino Unido celebrará elecciones locales.

PRONÓSTICOS EN IA Y LA FED

Los mercados relacionados con la IA posiblemente se vean afectados porque ya hay dudas sobre los verdaderos rendimientos derivados de las inversiones multimillonarias y los niveles de endeudamiento que las empresas de IA han apostado para impulsar sus valoraciones.

Desde los Bancos Centrales se espera una tendencia a la flexibilización de las tasas de interés de referencia, como lo hizo la Fed al reducir 25 puntos porcentuales a finales de año. Es posible que se realicen dos reducciones más de 25 puntos básicos por parte de la Fed en 2026.

El panorama para 2026 se presenta como un escenario global donde la incertidumbre política-económica y el agotamiento de los mercados por apuestas multimillonarias amenazan el futuro sociopolítico global.

(Con información de El Economista y Reuters)

Temas


Elecciones
Ia
Internacional

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Jerome Powell

Organizaciones


Fed

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases