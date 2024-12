Mexicanos optan por rentar autos eléctricos, antes que realizar una compra definitiva

Ante la incertidumbre sobre los costos operativos de los autos eléctricos, los compradores prefieren arrendarlos antes de hacer una compra definitiva en México.

De acuerdo con BitCar, empresa de leasing, la depreciación de los autos eléctricos puede rondar entre 30% y 40% en los primeros tres a cinco años debido a la rápida evolución tecnológica de sus componentes, particularmente las baterías y a la cuestión sobre el valor residual de estos vehículos en mercados donde aún no están plenamente consolidados.

“Frente a este panorama, el arrendamiento vehicular es una alternativa para las personas físicas que desean incursionar en la electromovilidad sin asumir los riesgos asociados a la depreciación acelerada”, dijo Edgar Aragón, director de mercadotecnia de BitCar y TIP México.

Explicó que el arrendamiento le permite al usuario de un auto eléctrico ahorrar en combustible y mantenimiento, no desembolsar un enganche, no asumir el costo de la depreciación, ya que el titular es la arrendadora; y no se compromete a una compra definitiva.

Actualmente, cerca de 16% de la flota total arrendada de BitCar corresponde a autos eléctricos o híbridos y el plazo de arrendamiento más común es de 36 meses, tanto para empresas como para particulares.

Agregó que el arrendamiento vehicular no solo ofrece flexibilidad financiera, sino que también permite a los usuarios probar tecnologías emergentes como los vehículos eléctricos e híbridos y nuevas marcas de autos, en un periodo determinado sin preocuparse por su valor de reventa.

Edgar Aragón añadió que no existe una mensualidad promedio única, ya que los costos varían significativamente según el modelo y las especificaciones del vehículo, pero en el mercado, las mensualidades oscilan entre 350 y hasta 6 mil dólares dependiendo de la marca, las prestaciones y los servicios adicionales incluidos.