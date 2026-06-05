México: inversión extranjera directa crece en el 1T de 2026 pero de manera desigual por estados

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    México: inversión extranjera directa crece en el 1T de 2026 pero de manera desigual por estados
    La SE busca fungir como herramienta para la toma de decisiones de política pública, la promoción de la inversión, la investigación y, en general, el mejor entendimiento sobre el comportamiento de la IED. VANGUARDIA

Inversiones foráneas crecen 10% a tasa anual; diez entidades federativas concentraron el 94% del total de IED

La inversión extranjera directa (IED) sumó 23 mil 590.6 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, que representó un incremento de 10.4% a tasa anual. Al interior de la IED, el rubro de nuevas inversiones ascendió a 1 mil 705.2 millones de dólares, 7.5% más que en el primer trimestre del 2025. Sin embargo, a nivel estatal el panorama es desigual.

Con información de la Secretaría de Economía, Querétaro se posicionó como la entidad con mayores inversiones de IED, con 380.2 millones de dólares en el primer trimestre del año. Ciudad de México (224.8 millones de dólares), Nuevo León (199.5 millones), Baja California Sur (189.0 millones) y Chihuahua (145.8 millones) fueron los estados que le siguieron a Querétaro.

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Los cinco estados referidos concentraron más de dos terceras partes del IED en México en los primeros tres meses de 2026; y la situación se agrava cuando se considera al top 10, pues este grupo atrajo 94.7% del total, es decir, por cada 100 dólares inversiones extranjeras en México, casi 95 dólares se estacionó en sólo 10 estados.

Coahuila fue el lugar 11 en este top 10 y presentó una inversión extranjera directa de 40.9 millones de dólares de nuevos capitales en el primer trimestre de 2026,.

22 ESTADOS CONCENTRAN MENOS DE 5% DEL IED

Chiapas, Tamaulipas y Zacatecas presentaron saldos negativos en IED, mientras Durango, Hidalgo y Tlaxcala no registraron llegada de inversiones, según la Secretaría de Economía.

Michoacán, Campeche, Colima, Tabasco, Puebla, Veracruz y Morelos captaron menos de un millón de dólares; por su parte, Sonora, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Estado de México y Sinaloa atrajeron aproximadamente 6 millones de dólares cada uno. San Luis Potosí (24.3 millones) y Yucatán (12.3 millones) también obtuvieron cifras a la baja.

(Con información de El Economista y Secretaría de Economía)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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