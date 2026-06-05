México: inversión extranjera directa crece en el 1T de 2026 pero de manera desigual por estados

Con información de la Secretaría de Economía, Querétaro se posicionó como la entidad con mayores inversiones de IED, con 380.2 millones de dólares en el primer trimestre del año. Ciudad de México (224.8 millones de dólares), Nuevo León (199.5 millones), Baja California Sur (189.0 millones) y Chihuahua (145.8 millones) fueron los estados que le siguieron a Querétaro.

La inversión extranjera directa (IED) sumó 23 mil 590.6 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, que representó un incremento de 10.4% a tasa anual. Al interior de la IED, el rubro de nuevas inversiones ascendió a 1 mil 705.2 millones de dólares, 7.5% más que en el primer trimestre del 2025. Sin embargo, a nivel estatal el panorama es desigual.

Los cinco estados referidos concentraron más de dos terceras partes del IED en México en los primeros tres meses de 2026; y la situación se agrava cuando se considera al top 10, pues este grupo atrajo 94.7% del total, es decir, por cada 100 dólares inversiones extranjeras en México, casi 95 dólares se estacionó en sólo 10 estados.

Coahuila fue el lugar 11 en este top 10 y presentó una inversión extranjera directa de 40.9 millones de dólares de nuevos capitales en el primer trimestre de 2026,.

22 ESTADOS CONCENTRAN MENOS DE 5% DEL IED

Chiapas, Tamaulipas y Zacatecas presentaron saldos negativos en IED, mientras Durango, Hidalgo y Tlaxcala no registraron llegada de inversiones, según la Secretaría de Economía.

Michoacán, Campeche, Colima, Tabasco, Puebla, Veracruz y Morelos captaron menos de un millón de dólares; por su parte, Sonora, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Estado de México y Sinaloa atrajeron aproximadamente 6 millones de dólares cada uno. San Luis Potosí (24.3 millones) y Yucatán (12.3 millones) también obtuvieron cifras a la baja.

(Con información de El Economista y Secretaría de Economía)