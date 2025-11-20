México no solo es el principal proveedor de EU. Ahora es su principal comprador

México es ahora el principal comprador mundial de productos estadounidenses, según los datos publicados el miércoles por el gobierno de Estados Unidos, con lo que supera a Canadá por primera vez en casi 30 años. Los datos pusieron de relieve cómo México y Estados Unidos, a pesar de las tensiones políticas periódicas, se han entrelazado profundamente en los negocios y cuánto ha cambiado la conformación del comercio mundial en un breve periodo. Hace solo dos años, México se convirtió en el país que más mercancías vendía a Estados Unidos, por encima de China. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presume récord en Inversión Extranjera Directa; crece 69 por ciento desde 2018 “México es el principal socio de Estados Unidos”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, en referencia a su relación comercial, durante la conferencia de prensa presidencial diaria del miércoles. Los datos, publicados el miércoles por el Departamento de Comercio estadounidense, también mostraron cómo los aranceles globales generalizados del presidente Donald Trump afectaron al comercio global en agosto, al entrar en vigor los impuestos sobre las exportaciones de unos 90 países.

Canadá había sido durante décadas el mayor comprador de productos estadounidenses, pero ha ido perdiendo terreno lentamente frente a México a lo largo de los años, y mantiene una relación económica mucho más combativa con Trump desde que comenzó su segundo mandato. Mientras que el gobierno de Trump ha impuesto aranceles elevados a algunas exportaciones procedentes de Canadá, Trump ha creado en repetidas ocasiones exenciones para México después de negociar con su presidenta, Claudia Sheinbaum, y sus representantes. De enero a agosto, según los nuevos datos, Estados Unidos exportó bienes por valor de 1.4 billones de dólares, de los cuales 225,600 millones se destinaron a Canadá y 226,400 millones a México. (En 2024, Estados Unidos exportó 349,400 millones de dólares a Canadá y 334 mil millones a México). “Hoy es el punto de inflexión”, dijo Alfonso Muñoz, economista de De la Calle Madrazo Mancera, una consultoría económica de Ciudad de México. “Hay una altísima complementariedad de las economías de México y Estados Unidos”. TE PUEDE INTERESAR: ‘México tendrá un mejor acuerdo comercial’ aseguró Ebrard sobre el T-MEC Se esperaba que la tendencia se mantuviera mientras no se produjeran crisis económicas importantes o interrupciones del actual acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, dijo Muñoz. Gracias a los tratados de libre comercio suscritos desde 1994, las economías y las cadenas de suministro de los tres gigantes de Norteamérica se han hecho gradualmente más interdependientes. Pero a lo largo de las décadas, la cuota de Canadá en las exportaciones estadounidenses ha disminuido lentamente, mientras que la de México ha aumentado. México y Estados Unidos comparten la que se considera la frontera terrestre más transitada del mundo. A medida que México ha crecido, sobre todo su clase media, el país de más de 130 millones de habitantes ha tenido hambre de más productos estadounidenses, dijo Muñoz. Los sectores en los que México ha comprado más productos estadounidenses a lo largo de los años, según el análisis de Muñoz, incluyen la carne; los cereales como el maíz, para humanos y animales; el combustible, que ha ayudado a México con sus dificultades por refinar su propio crudo, y el hierro y el acero.