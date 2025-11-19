Sheinbaum presume récord en Inversión Extranjera Directa; crece 69 por ciento desde 2018

    El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la Inversión Extranjera Directa alcanzará casi 41 mil millones de dólares, un récord impulsado por la confianza en el gobierno de Claudia Sheinbaum FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

México registra récord en inversión extranjera directa con un crecimiento del 15% anual y 69% desde 2018, según Marcelo Ebrard. Exportaciones también aumentan

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que México cerrará el último trimestre con una cifra histórica de casi 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. De acuerdo con el Registro Nacional de Inversión Extranjera, este monto representa un 15% más que el alcanzado en 2024, cuando se registraron 36 mil millones de dólares.

Ebrard afirmó que este avance demuestra la confianza internacional en el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, así como un entorno económico atractivo para las empresas globales. Señaló que la estabilidad macroeconómica y el impulso industrial han consolidado a México como destino clave para el nearshoring.

Desde 2018, la IED ha mostrado un crecimiento acumulado del 69%, una tendencia que coloca al país en una posición sólida dentro de los mercados emergentes.

SECTORES QUE LIDERAN EL CRECIMIENTO

Los sectores con mayor participación en la IED fueron la manufactura, con un 37%, destacando industrias automotriz, electrónica y aeroespacial. El segundo sector más fuerte fue el de servicios financieros, con 25%, impulsado por nuevas plataformas tecnológicas y expansión bancaria.

El sector de construcción también aportó significativamente, con un 5%, reflejando nuevas obras industriales, centros logísticos y ampliación de infraestructura para manufactura avanzada.

Un dato relevante es el crecimiento del 218% en nuevas inversiones, que superaron los 4 mil 503 millones de dólares de 2024 a 2025, uno de los repuntes más acelerados en la última década.

EXPORTACIONES MEXICANAS CONTINÚAN EN ASCENSO

Además del récord en inversión, Ebrard destacó que las exportaciones mexicanas siguen creciendo, consolidando a México como una potencia exportadora pese a los retos globales. Señaló que, entre 2020 y 2024, las exportaciones aumentaron 48%, pasando de 417 mil millones a 617 mil millones de dólares.

Este crecimiento representa una tasa anual del 10.5%, impulsada por manufactura avanzada, agroindustria, servicios tecnológicos y fortalecimiento del comercio con Estados Unidos.

Ebrard afirmó que, pese a los recientes aranceles estadounidenses, México mantiene un ritmo ascendente que refleja competitividad, innovación y capacidad de adaptación del sector productivo.

DATOS CURIOSOS

• México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos.

• El nearshoring ha impulsado más de 400 anuncios de inversión desde 2022.

• La manufactura representa más del 80% de las exportaciones totales del país.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

