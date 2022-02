Narcos, traficantes de personas y criminales de guerra, entre los clientes de Credit Suisse

Una filtración de datos de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, revela detalles de las cuentas de más de 30 mil clientes —algunos de ellos desagradables— incluyendo la revisión inadecuada de los antecedentes de muchos de ellos, informaron este domingo un periódico alemán y otros medios alrededor del mundo.

En un comunicado, Credit Suisse “rechazó enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”.

El diario alemán Sueddeutsche Zeitung recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital hace más de un año. Señaló que no está claro si la fuente fue un individuo o un grupo, y el periódico no hizo ningún pago o promesa.

Sueddeutsche Zeitung añadió que evaluó los datos, que abarcaron desde la década de los cuarenta hasta bien entrada la década pasada, junto con el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado y docenas de socios de medios, incluidos The New York Times y The Guardian.

Indicó que los datos apuntan a que el banco ha aceptado a “autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, narcotraficantes y otros criminales” como clientes.

Credit Suisse afirmó que ha revisado una gran cantidad de cuentas potencialmente asociadas con las denuncias, un 90 por ciento de ellas “están cerradas hoy o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa”.