¿No usar tarjeta de nómina?, lo que puede ocurrir; beneficios que tal vez no conozcas

Cuando obtienes una tarjeta de nómina, suele ser una herramienta esencial para recibir tu salario y realizar transacciones financieras. Sin embargo, es común preguntarse qué sucede si decides dejar de usarla o si cambias de trabajo.

Y a continuación exploraremos las implicaciones de dejar de usar tu tarjeta de nómina y qué opciones tienes.

¿QUÉ SUCEDE SI DEJO DE USAR MI TARJETA DE NÓMINA?

1. Mantenimiento de la cuenta:

La mayoría de las tarjetas de nómina tienen ciertas tarifas o cargos asociados con su mantenimiento. Estos costos suelen ser cubiertos por tu empleador como parte de tu paquete de compensación. Si dejas de usar la tarjeta, pero aún tienes una cuenta activa, es importante estar al tanto de posibles cargos de mantenimiento.

Algunos bancos podrían empezar a cobrarte tarifas si tu saldo cae por debajo de un cierto umbral o si no realizas transacciones periódicas.

2. Transición a una cuenta bancaria regular:

Si decides dejar de usar tu tarjeta de nómina y cambiar a otro método de recibir tu salario, como una cuenta bancaria regular, deberás comunicarte con tu empleador. Es importante proporcionar la información bancaria necesaria para que puedan realizar los depósitos directos en tu nueva cuenta.

Esto garantiza que sigas recibiendo tu salario de manera oportuna.

3. Reclamo de saldo restante:

Si tienes un saldo en tu tarjeta de nómina que no has utilizado y deseas cerrar la cuenta, comunícate con el banco emisor. Dependiendo de las políticas del banco, podrías solicitar la devolución de cualquier saldo remanente.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la tarjeta de nómina y las políticas del banco para comprender cómo proceder.

4. Considera las ventajas de la tarjeta de nómina:

Antes de tomar la decisión de dejar de usar tu tarjeta de nómina, considera las ventajas que ofrece. Estas tarjetas suelen ofrecer conveniencia, acceso a cajeros automáticos sin costo y, en algunos casos, descuentos o beneficios adicionales.

Si estás pensando en cambiar a una cuenta bancaria regular, asegúrate de que esta opción sea igualmente beneficiosa en términos de costos y comodidad.

5. Actualiza tus datos de contacto:

Independientemente de si sigues usando tu tarjeta de nómina o cambias a una cuenta bancaria regular, es fundamental mantener actualizados tus datos de contacto con tu empleador y el banco.

Asegúrate de proporcionar la información más reciente, como tu dirección de correo electrónico y número de teléfono, para que puedas recibir comunicaciones importantes relacionadas con tu salario y beneficios.

En resumen, dejar de usar tu tarjeta de nómina implica considerar varias cuestiones, como los costos de mantenimiento, la transición a una cuenta bancaria regular y la actualización de tus datos.

Es importante tomar decisiones informadas para garantizar una transición sin problemas y continuar administrando tus finanzas de manera efectiva.

Siempre es recomendable consultar con el banco emisor y tu empleador para comprender completamente tus opciones y obligaciones financieras.

7 BENEFICIOS QUE NO SABÍAS

Cero comisiones

Las tarjetas de nómina en las que recibes el pago por tu trabajo, en realidad son tarjetas de débito cuya principal característica es que no te cobran comisión por mantener tu dinero ahí. Igual puedes ahorrar ahí e ir depositando sin que esto te genere cobros extras.

Banca electrónica

Una de las ventajas es que puedes recibir tu estado de cuenta en casa, o consultarlo a través de internet o tu aplicación móvil. De preferencia, consulta con tu banco si cuenta con estos elementos para tu comodidad financiera. Eso sí, aunque muchas veces no te cobran por utilizar estos servicios, hay algunas instituciones bancarias que sí lo hacen. Pregunta al ejecutivo de cuenta si existe alguna comisión al respecto.

Disposición de efectivo

Una de las facilidades que tienes con este tipo de tarjetas es que puedes disponer de tu dinero en prácticamente cualquier lugar. Pero no solamente eso, tampoco te cobran por sacar tu dinero en cualquier cajero o ventanilla del mismo banco que la emitió.

Actualmente, muchos comercios también te permiten realizar retiros con o sin costo, como tiendas departamentales, de conveniencia, farmacias, etc. Si el cajero de alguna tienda te pregunta si quieres realizar algún retiro, pregunta si hay alguna comisión extra por realizarlo.

Gastas solamente lo que tienes

A diferencia de las tarjetas de crédito, donde te prestan cierta cantidad de crédito para comprar lo que necesites y debes pagar puntualmente o te cobran intereses, en una tarjeta de nómina esto no pasará. La realidad es que no te endeudarás, pues solo te permite gastar el dinero que tienes. Simplemente, si pagas en un lugar y tu dinero no te alcanza, la tarjeta marcará “saldo insuficiente” en la terminal bancaria.

Ahorras con tu tarjeta de nómina

Cuando tienes una tarjeta de débito y no tienes dinero en efectivo, no puedes comprar todo lo que se te antoje, como cuando si traes efectivo. Muchos gastos hormiga se terminan, pues es imposible pagar con tu plástico en puestos ambulantes o en comercios que no cuentan con terminar bancaria para cobrar. En estos casos, aunque no lo parezca, significará un ahorro para ti.

¡Haz cuentas de todos esos pequeños gastos que tienes, verás que al final del mes habrás ahorrado un poco, al no hacerlos!

Descuentos

La mayoría de los bancos tienen convenios con miles de tiendas. Ya sea para ofrecer descuentos adicionales al pagar con tu tarjeta de débito, algún producto gratis, etc. Pídele a tu banco información al respecto o busca en su página de internet.

Te sirve en tus viajes

Si llevar mucho efectivo en la ciudad no es seguro, menos cuando vas de viaje. Una gran ventaja es que puedes llevar tu tarjeta y sacar dinero en cualquier lugar del mundo.

