Dos muñecas en lugar de 30, ¿cómo los juguetes se convierten en último símbolo de guerra comercial de Trump?

Las declaraciones del presidente también tocaron una fibra sensible entre los padres de familia, tanto aquellos que se ofendieron por la forma casual en que hipotetizó que quizás “dos muñecas costarán un par de dólares más” como aquellos que reconocieron que sus propios hijos tienen más juguetes de los que necesitan.

”Completamente alejado de la realidad”, señaló en LinkedIn el director general de The Loyal Subjects, Jonathan Cathey, cuya empresa de juguetes coleccionables en Los Ángeles produce muñecas Strawberry Shortcake y Rainbow Brite. “¿No es este un momento de ‘Que coman pasteles’ a través de los ecos de la historia? Me encanta cómo los juguetes y las muñecas se han convertido en el mártir metafórico de esta incoherencia de guerra comercial sin sentido ”.

Este es un resumen del debate sobre las muñecas y cómo los aranceles están afectando a los juguetes:

¿CUÁNTO VALE EL MERCADO DE LAS MUÑECAS EN ESTADOS UNIDOS?

Desde Barbie, Bratz y Cabbage Patch Kids hasta muñecas bebé Adora, American Girl y Our Generation, las muñecas son un gran negocio en Estados Unidos, además de ser juguetes queridos.

La categoría de muñecas, que incluye accesorios como ropa, generó ventas en Estados Unidos de 2,700 millones de dólares el año pasado en comparación con 2,900 millones de dólares en 2023 y 3,400 millones de dólares en 2019, según la firma de investigación de mercado Circana.

Los consumidores derrocharon en juguetes durante el auge de la pandemia de COVID-19 para mantener ocupados a los niños y a ellos mismos, pero las ventas se estabilizaron a medida que la inflación se apoderó de la economía.

Marshal Cohen, asesor principal de ventas minoristas de Circana, dijo que el interés creciente de las niñas más jóvenes en comprar maquillaje y productos para el cuidado de la piel también ha enfriado la demanda de muñecas.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS EMPRESAS DE JUGUETES PARA NAVEGAR LOS ARANCELES?

El mayor fabricante de juguetes del país, Mattel, dijo esta semana que tendría que aumentar los precios de algunos productos vendidos en Estados Unidos para compensar los costos más altos relacionados con los aranceles.

La empresa, cuyas marcas incluyen Barbie y American Girl, señaló que los aumentos eran necesarios a pesar de que está acelerando la expansión de su base de fabricación fuera de China.

Se tiene previsto que las empresas de juguetes más pequeñas tengan más dificultades que Mattel y Hasbro, que fabrica la muñeca Baby Alive que come, bebe y moja el pañal. Cathey dijo que detuvo los envíos de The Loyal Subjects desde China en abril porque no podía pagar el arancel estratosférico que habrían incurrido.

”Nadie se aísla con tanto efectivo”, dijo.

Con alrededor de cuatro meses de inventario disponible, Cathey dijo que su capacidad para asegurar existencias para las fiestas decembrinas depende de una ruptura en el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China que ocurra en las próximas dos semanas, ya que tomaría tiempo reanudar las operaciones de carga.

Cepia, una empresa de Missouri que estuvo detrás del éxito de la temporada navideña de 2009 Zhu Zhu Pets, lanzó una línea de muñecas de moda de 27 centímetros (11 pulgadas) llamadas Decora Girlz el año pasado. El director general James Russell Hornsby dijo que estaba trabajando para reubicar parte de la producción, pero el cambio no ocurrirá a tiempo para reemplazar los pedidos que planeaba obtener de China.

Hornsby se describió a sí mismo como un partidario de Trump y dijo que entiende el deseo del gobierno de reducir los desequilibrios comerciales.

”Sólo hagamos los acuerdos y detengamos todo esto porque (Trump) está interrumpiendo la Navidad”, dijo.

¿QUÉ IMPLICA HACER UNA MUÑECA?

Aunque American Girl se lanzó en 1986 con una línea basada en personajes históricos ficticios, las muñecas nunca fueron productos hechos en el país. Se fabricaron en Alemania y eventualmente la producción se trasladó a China.