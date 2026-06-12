Ocupación hotelera se mantiene en un 50% durante primera semana del Mundial

Al cierre de la primera semana del Mundial, la ocupación hotelera de la plaza se mantiene alrededor del 50% y con una tarifa promedio de cercana a los 1,800 pesos, señaló el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre.

Si bien se esperaba un mayor impacto inmediato derivado de la cercanía con Monterrey, la realidad observada tanto en Saltillo como en la propia sede mundialista ha sido más moderada que las expectativas generadas hace uno o dos años.

TE PUEDE INTERESAR: Posible acuerdo entre Irán y EU desploma los precios del petróleo a mínimos de dos meses

“La expectativa para los próximos días es mantener un monitoreo cercano al comportamiento de las reservaciones, particularmente en torno a las fechas de partido en Monterrey. Si bien hoy no se observa el escenario de sobreocupación que se anticipaba originalmente, el mercado todavía puede registrar movimientos de última hora asociados a aficionados que toman decisiones de viaje con poca anticipación”, aseguró.

Más que una historia de saturación hotelera, lo que se está observando es un comportamiento de demanda más racional y selectivo, donde los visitantes privilegian precio, conectividad y flexibilidad.

“En ese contexto, Saltillo continúa teniendo una oportunidad importante por su cercanía con Monterrey, su oferta hotelera y su competitividad tarifaria”, aseguró.

Por lo pronto, añadió que diversos análisis del sector turístico y hotelero coinciden en que existe interés por el evento y movimiento de viajeros internacionales; sin embargo, este comportamiento no se ha traducido en niveles extraordinarios de ocupación.

En Monterrey, por ejemplo, la ocupación promedio durante el Mundial se ha ubicado entre el 58.9% y el 65%, con picos proyectados de hasta el 90% en los días específicos del partido, cifras que se encuentran por debajo de las expectativas iniciales de algunos empresarios del sector.

Entre los factores que explican este comportamiento destacan la liberación de bloques de habitaciones previamente reservadas por la FIFA, el ajuste de tarifas que debieron realizar diversos hoteles para mejorar su competitividad.