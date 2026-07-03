OCV’ Saltillo participará en Meeting Place en San Miguel de Allende

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    OCV’ Saltillo participará en Meeting Place en San Miguel de Allende
    Se informó que a este evento también acudirán empresarios de los municipios de Parras de la Fuente y Torreón. ESPECIAL.

Se trata de un foro que se realizará los días 7 y 9 de julio donde participarán más de 100 organizadores de eventos

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV) estará participando en el evento de Meeting Place, que se realizará en San Miguel de Allende el próximo 7 y 9 de julio.

El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, dijo que es un foro donde se reúnen más de cien organizadores de eventos a nivel nacional, por lo que a este evento no nada más acudirá la OCV de Saltillo, sino también la de Parras de la Fuente y Torreón.

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“Estaremos promoviendo el destino durante los dos días y generando citas de negocios, además de llevar toda la información sobre la infraestructura con la que cuenta el destino para este tipo de organizadores”, aseguró.

Dijo que otro evento en el que también estarán participando, será el IBTM Américas 2026 que se realizará en la Ciudad de México el 19 y 20 de agosto, asimismo están viendo la posibilidad de participar en TorExpo que se realizará en Guadalajara el 22 y 23 de evento, donde habrá participantes agencias de viaje de la región.

En ese sentido, Rodarte Leos destacó que llegarán con el anuncio del vuelo de Volaris a Guadalajara que estará arrancando durante el mes de diciembre, para así ir fortaleciendo la promoción y la información de ese vuelo para que arranque con el pie derecho.

Mientras que a nivel local, en los próximos días se dará a conocer las fechas de las vendimias que se tendrán a nivel local y en base a ello, se generará toda una estrategia de promoción y difusión de las mismas.

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