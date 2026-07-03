AmCham México afirma que hay confianza en que persista el T-MEC

La organización empresarial American Chambers of Commerce of Mexico (AmCham México) —representante de empresas estadounidenses en México— afirmó que persiste la confianza de que el T-MEC (que podría acabar en el año 2036) mantenga su solidez y coherencia, ya que se prevé que en un máximo de 40 días habrá anuncios por parte de México y Estados Unidos sobre protocolos que permitan reducir la incertidumbre comercial.

El vicepresidente de la AmCham México, Pedro Casas, informó al medio de comunicación El Economista que la segunda ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada el próximo 20 de julio de 2026, tiene el reto de consolidar un acuerdo arancelario preferencial para México por debajo de lo que Estados Unidos (EU) ha establecido a otras naciones, así como los procesos formales para las revisiones anuales.