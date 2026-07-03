AmCham México afirma que hay confianza en que persista el T-MEC

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    AmCham México afirma que hay confianza en que persista el T-MEC
    Los cambios en materia económica que la administración Trump ha llevado a cabo están dentro del marco ideológico del documento que presentó “Estrategia de Seguridad Nacional”. VANGUARDIA

El vicepresidente del American Chambers of Commerce of Mexico declaró que esperan nuevos acuerdos y protocolos formales para abonar certidumbre en norteamérica

La organización empresarial American Chambers of Commerce of Mexico (AmCham México) —representante de empresas estadounidenses en México— afirmó que persiste la confianza de que el T-MEC (que podría acabar en el año 2036) mantenga su solidez y coherencia, ya que se prevé que en un máximo de 40 días habrá anuncios por parte de México y Estados Unidos sobre protocolos que permitan reducir la incertidumbre comercial.

El vicepresidente de la AmCham México, Pedro Casas, informó al medio de comunicación El Economista que la segunda ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada el próximo 20 de julio de 2026, tiene el reto de consolidar un acuerdo arancelario preferencial para México por debajo de lo que Estados Unidos (EU) ha establecido a otras naciones, así como los procesos formales para las revisiones anuales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/freno-de-trump-a-t-mec-trae-certeza-negativa-exige-ip-blindar-energia-y-seguridad-DN21867455

“Las discusiones, las vemos orientadas hacia un objetivo positivo y en caso de llegar a él, podríamos ver en algunas próximas semanas o un par de meses, tal vez, ciertos acuerdos, protocolos o cartas paralelas al acuerdo que nos permitan realmente convertir la incertidumbre que hoy vemos en certidumbre operacional”, declaró Casas en conferencia de prensa.

Casas comentó que el sector automotriz sería crucial en las negociaciones, sin embargo, industrias estratégicas vinculadas a un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, como las correspondientes a dispositivos médicos, semiconductores, farmacéutica, entre otras.

https://vanguardia.com.mx/dinero/que-paso-en-la-primera-ronda-de-negociaciones-del-t-mec-NO21850049

AmCham México —que agrupa a más de 1,500 empresas estadounidenses en territorio mexicano— recordó que la última reunión que tuvo la AmCham con el embajador estadounidense en abril pasado, “nos dijo textualmente, ´para nosotros como Estados Unidos, a pesar de que nuestro interés es obviamente el beneficio de Estados Unidos, entendemos que para que eso suceda, a México también le tiene que ir bien”, según su vicepresidente Pedro Casas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Confianza
T-MEC

Localizaciones


Canadá
Estados Unidos
México

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Capturas de la Marina

Capturas de la Marina
true

Miguel Riquelme: La mejor designación para Torreón

true

POLITICÓN: Riquelme reacomoda el tablero del PRI en Torreón y obliga a Morena a recalcular el 2027
Vecinos solicitaron a las autoridades investigar a fondo las denuncias por presunto maltrato animal y esclarecer los hechos, además de determinar las responsabilidades por los actos de vandalismo registrados en la vivienda.

Incendian vivienda tras denuncias de presunto maltrato contra perros en Saltillo
El cruce de las calles Purcell y Victoria se convirtió en el punto de reunión después del partido.

Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México
Saraperos de Saltillo cayó 12-5 ante Tecos de los Dos Laredos en el Estadio Francisco I. Madero.

¡Se les fue la barrida! Saraperos sufre derrota ante Tecolotes en Saltillo
Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos.

El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’
UNICEF en Venezuela

680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela