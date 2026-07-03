AmCham México afirma que hay confianza en que persista el T-MEC
El vicepresidente del American Chambers of Commerce of Mexico declaró que esperan nuevos acuerdos y protocolos formales para abonar certidumbre en norteamérica
La organización empresarial American Chambers of Commerce of Mexico (AmCham México) —representante de empresas estadounidenses en México— afirmó que persiste la confianza de que el T-MEC (que podría acabar en el año 2036) mantenga su solidez y coherencia, ya que se prevé que en un máximo de 40 días habrá anuncios por parte de México y Estados Unidos sobre protocolos que permitan reducir la incertidumbre comercial.
El vicepresidente de la AmCham México, Pedro Casas, informó al medio de comunicación El Economista que la segunda ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada el próximo 20 de julio de 2026, tiene el reto de consolidar un acuerdo arancelario preferencial para México por debajo de lo que Estados Unidos (EU) ha establecido a otras naciones, así como los procesos formales para las revisiones anuales.
“Las discusiones, las vemos orientadas hacia un objetivo positivo y en caso de llegar a él, podríamos ver en algunas próximas semanas o un par de meses, tal vez, ciertos acuerdos, protocolos o cartas paralelas al acuerdo que nos permitan realmente convertir la incertidumbre que hoy vemos en certidumbre operacional”, declaró Casas en conferencia de prensa.
Casas comentó que el sector automotriz sería crucial en las negociaciones, sin embargo, industrias estratégicas vinculadas a un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, como las correspondientes a dispositivos médicos, semiconductores, farmacéutica, entre otras.
AmCham México —que agrupa a más de 1,500 empresas estadounidenses en territorio mexicano— recordó que la última reunión que tuvo la AmCham con el embajador estadounidense en abril pasado, “nos dijo textualmente, ´para nosotros como Estados Unidos, a pesar de que nuestro interés es obviamente el beneficio de Estados Unidos, entendemos que para que eso suceda, a México también le tiene que ir bien”, según su vicepresidente Pedro Casas.