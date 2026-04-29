Ofrecen 900 vacantes en Feria de Empleo Saltillo 2026

Con la participación de 25 empresas y la oferta de 900 vacantes, se llevó a cabo la Feria de Empleo Saltillo 2026. Entre las compañías participantes destacó la empresa CARGO, encargada del proyecto del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, la cual continúa con su proceso de reclutamiento.

Durante el evento, el subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo, José Luis Chapa Reséndiz, informó que las vacantes ofertadas cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.