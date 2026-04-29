Ofrecen 900 vacantes en Feria de Empleo Saltillo 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Participaron 25 empresas con un total de 900 vacantes disponibles
Con la participación de 25 empresas y la oferta de 900 vacantes, se llevó a cabo la Feria de Empleo Saltillo 2026. Entre las compañías participantes destacó la empresa CARGO, encargada del proyecto del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, la cual continúa con su proceso de reclutamiento.
Durante el evento, el subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo, José Luis Chapa Reséndiz, informó que las vacantes ofertadas cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
“Se trata de vacantes formales que permitirán que familias coahuilenses encuentren un empleo acorde a su perfil”, señaló.
Del total de vacantes, 411 estuvieron dirigidas a mujeres, 185 a jóvenes, 375 a adultos mayores, 78 a personas sin experiencia y 124 a profesionistas y técnicos.
Entre los puestos ofertados se incluyeron supervisor en área de producción, especialista en moldes, ingeniero en manufactura, ingeniero en controles, especialista en maquinaria pesada y especialista en mantenimiento. Los sueldos ofrecidos alcanzaron hasta los 30 mil pesos, entre otras opciones.
Entre las empresas participantes se encontraron American Hotel Group, Banca Afirme, Coppel Saltillo, Corporativo Misol, Farmacias del Ahorro, JIBE Construcciones y Pavimentos, KSR International, Mabe de México, Motus Ramos y Transportes Narro Villarreal, entre otras.