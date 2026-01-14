OpenAI y SoftBank se unen para invertir mil millones de dólares en SB Energy

La empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, y el conglomerado japonés SoftBank, anunciaron el pasado 9 de enero su asociación estratégica para invertir mil millones de dólares en SB Energy (SBE), y seguir impulsando el crecimiento de la multinacional en inteligencia artificial Stargate, así como la infraestructura energética de Estados Unidos.

“La inversión se basa en el compromiso de Stargate de 500 mil millones de dólares anunciado en enero en la Casa Blanca”, anunciada el 24 de septiembre de 2025 por parte de OpenAI, Oracle y SoftBank.

El comunicado de OpenAI informó que se seleccionó a la empresa SBE “para construir y operar su anticipado sitio de centro de datos de 1.2 GW en el condado de Milam [condado de Texas]”, y a su vez será la empresa líder de esta asociación.

Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI declaró que esta asociación con SBE buscará fortalecer “la infraestructura de centros de datos y desarrollo energético con la profunda experiencia de OpenAI en materia de ingeniería de centros de datos”.

Por otro ladro, el codirector de SBE, Rich Hossfeld comentó que este proyecto permitirá acelerar el desarrollo de centros de datos avanzados en IA y la infraestructura energética “para avanzar en Stargate y asegurar el futuro de la IA en Estados Unidos”.

Esta serie de inversiones van de la mano con el anuncio que Trump realizó del proyecto Stargate en enero de 2025, asegurando que se invertirán hasta 500 mil millones de dólares en 4 años para construir 20 centros de datos en inteligencia artificial, señaló Forbes.