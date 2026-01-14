OpenAI y SoftBank se unen para invertir mil millones de dólares en SB Energy

Dinero
/ 14 enero 2026
    OpenAI y SoftBank se unen para invertir mil millones de dólares en SB Energy
    El comunicado informó que se planea un centro de datos de 1.2 gigavatios de capacidad para suministrar energía. AP

Ambas empresas estarán invirtiendo, cada una, 500 millones de dólares con el objetivo de impulsar en la generación de inteligencia artificial e infraestructura energética de EU

La empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, y el conglomerado japonés SoftBank, anunciaron el pasado 9 de enero su asociación estratégica para invertir mil millones de dólares en SB Energy (SBE), y seguir impulsando el crecimiento de la multinacional en inteligencia artificial Stargate, así como la infraestructura energética de Estados Unidos.

“La inversión se basa en el compromiso de Stargate de 500 mil millones de dólares anunciado en enero en la Casa Blanca”, anunciada el 24 de septiembre de 2025 por parte de OpenAI, Oracle y SoftBank.

TE PUEDE INTERESAR: Zuckerberg anuncia nuevas inversiones en IA con el proyecto Meta Compute

El comunicado de OpenAI informó que se seleccionó a la empresa SBE “para construir y operar su anticipado sitio de centro de datos de 1.2 GW en el condado de Milam [condado de Texas]”, y a su vez será la empresa líder de esta asociación.

Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI declaró que esta asociación con SBE buscará fortalecer “la infraestructura de centros de datos y desarrollo energético con la profunda experiencia de OpenAI en materia de ingeniería de centros de datos”.

Por otro ladro, el codirector de SBE, Rich Hossfeld comentó que este proyecto permitirá acelerar el desarrollo de centros de datos avanzados en IA y la infraestructura energética “para avanzar en Stargate y asegurar el futuro de la IA en Estados Unidos”.

Esta serie de inversiones van de la mano con el anuncio que Trump realizó del proyecto Stargate en enero de 2025, asegurando que se invertirán hasta 500 mil millones de dólares en 4 años para construir 20 centros de datos en inteligencia artificial, señaló Forbes.

Temas


Ia
Empresas
inversiones

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


OpenAI
ChatGPT

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario

La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario
La nueva política electoral

La nueva política electoral
true

Maduro cayó... como anillo al dedo a la 4T
true

POLITICÓN: Ramos Escalante y Fuentes Garza, el dúo que ‘coincide’ en tramas legales bajo sospecha
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
Vecinos se congregaron en torno al domicilio.

Encuentran a mujer sin vida y en estado de descomposición, en Saltillo
Autoridades realizaron el corte de listón durante el evento de entrega.

Entrega Alcalde ampliación del Centro Comunitario DIF Saltillo en Satélite Sur
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo