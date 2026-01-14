Zuckerberg anuncia nuevas inversiones en IA con el proyecto Meta Compute

Mark Zuckerberg anunció el pasado 12 de enero el nuevo proyecto de Meta para generar “decenas de gigavatios en esta década” que llevará por nombre Meta Compute, impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

”Hoy estamos estableciendo una nueva iniciativa de alto nivel llamada Meta Compute”, con el objetivo general de construir infraestructura que genere cientos “cientos de gigavatios o más con el paso del tiempo”, comentó Zuckerberg en su perfil de Facebook.

También comentó que Santosh Janardhan (director en infraestructura de Meta) y Daniel Gross (empresario israelí-estadounidense en iniciativas de IA), coordinarán la producción de la infraestructura y la estrategia digital-económica del negocio, respectivamente.

A su vez, Zuckerberg informó a la comunidad que la exasesora en seguridad nacional de Donald Trump, Dina Powell McCormick, será la presidenta y vicepresidenta de la junta directiva “para trabajar en la colaboración con gobiernos y fondos soberanos para construir, desplegar, invertir y financiar la infraestructura de Meta”.

Con ello, Meta continúa invirtiendo en la IA después de anunciar en el informe de resultados del segundo trimestre de 2025 una cifra de 72 mil millones de dólares para infraestructura generadora de IA, informó el medio de comunicación AI Business.

“Tengo muchas ganas de trabajar de cerca con Daniel, Santosh, Dina y sus equipos para escalar Meta Compute y ofrecer superinteligencia personal a miles de millones de personas en todo el mundo”.

Además, este anuncio por parte de Meta va de la mano con la confirmación de un acuerdo con tres firmas de energía nuclear (Vistra, TerraPower, y Oklo) para el suministro de energía a sus centros de datos —ubicados en su mayoría en Estados Unidos—, observó AI Business.